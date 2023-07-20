Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Успехи команд Арменда Даллку и Эгише Меликяна, историческое достижение украинизированного Паневежиса
Ответный матчи первого квалификационного раунда
УЕФА
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей проходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 20-е июля. Одна игра прошла раньше.
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"Биркиркара" (Мальта) - "Марибор" (Словения) 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Янник 19 (пен.) - Якупович 80, Скука 88
В этом сезоне Словения уже пострадала от Мальты – четвёртая команда этой страны "Домжале" вылетела от пятой команды регулярного чемпионата Мальты "Бальцана". Близким к конфузу был и "Марибор", но ему удалось забить два поздних гола и не просто спастись в противостоянии с "Биркиркарой", но и победить в основное время. Болельщикам "Марибора" отлегло от сердца.
"Европа" (Гибралтар) - "Дукаджини" (Косово) 2:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Кинтана 38 (пен.), Вера 87 - Зульфиу 23, Шала 47, Зульфиу 79
Удаления: Посо 29 ("Европа", прямая красная), Эредия 88 ("Европа", прямая красная) - Шабани 29 ("Дукаджини", прямая красная)
"Дукаджини" тренирует бывший игрок "Ворсклы" Арменд Даллку. Его брат Ардин играет в этой команде, однако сегодня он не был доступен из-за дисквалификации – заработал удаление неделю назад. Без удалений не обошлось и в ответном матче. На 29-й минуте каждая из команд потеряла по футболисту, а в конце "Европа" вообще доигрывала вдевятером.
Удалений много – но и голов немало. "Дукаджини" играл лучше и закономерно забил больше. Бывший игрок "Ворсклы" Ахмед Янузи просидел в запасе.
"Санта Колома" (Андорра) - "Пенибонт" (Уэльс) 2:0 (д.в.) (первый матч – 1:1)
Голы: Гарридо 105+1, Новоа 119
Удаление: Венеблс 114 ("Пенибонт", две желтые)
180-ти минут этим командам оказалось маловато для выяснения отношений. Но уже в экстра-таймах "Санта Колома" дожала нынешнего дебютанта еврокубков. Опыт действительно иногда решает.
"Пайде" (Эстония) - Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 0:2 (д.в.) (первый матч – 0:0)
Голы: Нильсен 92, Пшибильски 95
Праздник фарерского футбола продолжается. Вчера чемпион страны с размахом выбил из Лиги чемпионов "Ференцварош", сегодня же четвёртая команда местного чемпионата прошла третью команду эстонской лиги. Ничего так прорыв!
"Транс" (Эстония) - "Пюник" (Армения) 0:3 (первый матч – 0:2)
Голы: Дашян 8, Жунинью 14, Юричич 66
"Пюник" прошел своего соперника более чем убедительно: пять забитых в двух матчах, ни одного пропущенного (да еще и нереализованный пенальти). Какая-никакая, а солидность у команды Эгише Меликяна есть.
За "Пюник" 69 минут отыграл украинец Артем Братков – затем его заменили. Еще один украинский легионер армянской команды Роман Карасюк остался в резерве. В составе "Транса" тоже был украинец: Матвею Буренко тренеры отвели 64 минуты.
РФШ (Латвия) - "Македония ГП" (Северная Македония) 4:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Куадио 43, Куадио 58, Панич 68, Зеленковс 86 - Стойковски 50
Эта пара была в списке потенциальных соперников для "Ворсклы". Многие болельщики считали этот вариант приоритетным для полтавчан с точки зрения перспектив. Может быть, и так. Хотя РФШ – явно не бездарная команда. Соперник у них хоть был и не звездный, но четыре гола всегда привлекают к себе внимание.
"Македония ГП" провела в еврокубках свой пятый сезон. И пока ни одной победы.
"Хонка" (Финляндия) - "Тобол" (Казахстан) 0:0 (первый матч – 1:2)
Эта пара интересна нам в контексте того, что ее победитель выходит на представителя конкурента Украины в Таблице коэффициентов "Базель". Что ж, в следующем раунде будем болеть за "Тобол", который на чужом поле удержал преимущество, добытое в домашней игре.
"Милсами" (Молдова) - "Паневежис" (Литва) 0:1 (первый матч – 2:2)
Гол: Кейта 57
Очередной украинизированный матч в первом квалификационном раунде Лиги конференций. За "Милсами" весь матч отыграл Ярослав Терехов, а на замену у "Паневежиса" вышли Роман Мельник и Артем Щедрый (оба – на 72-й минуте). Именно украинцы из балтийской команды отметили успех. После ничьей 2:2, "Паневежис" выстрадал минимальную победу на чужом поле.
Это первая победа этой команды в еврокубках вообще. Историческое достижение.
"Левадия" (Эстония) 19:45 "Жилина" (Словакия) (первый матч – 1:2)
Голы:
"Дила" (Грузия) 20:00 ДАК-1904 (Словакия) (первый матч – 1:2)
Голы:
"Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Тирана" (Албания) (первый матч – 1:1)
Голы:
"Зимбру" (Молдова) 20:00 "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч – 1:1)
Голы:
"Динамо" (Минск, Беларусь) 20:00 "Железничар" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:2)
Голы:
"Гьилани" (Косово) 21:00 "Прогресс" (Люксембург) (первый матч – 2:2)
Голы:
"Неман" (Беларусь) 21:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 2:1)
Голы:
"Эгнатия" (Албания) 21:00 "Арарат-Армения" (Армения) (первый матч – 1:1)
Голы:
"Викингур" (Фарерские острова) 21:00 "Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:2)
Голы:
"Коннас Кей" (Уэльс) 21:00 "Акурейри" (Исландия) (первый матч – 0:2)
Голы:
"Арсенал" (Тиват, Черногория) 21:30 "Алашкерт" (Армения) (первый матч – 1:1)
Голы:
"Гленторан" (Северная Ирландия) 21:30 "Гзира" (Мальта) (первый матч – 2:2)
Голы:
"Космос" (Сан-Марино) 21:45 "Сутьеска" (Черногория) (первый матч – 0:1)
Голы:
"Дерри Сити" (Северная Ирландия) 21:45 ХБ Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 0:0)
Голы:
"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Дюделанж" (Люксембург) (первый матч – 1:2)
Голы:
"Дандолк" (Ирландия) 21:45 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч – 0:0)
Голы:
"Викингур" (Исландия) 21:45 "Рига" (Латвия) (первый матч – 0:2)
Голы:
"Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) 21:45 "Шкендия" (Северная Македония) (первый матч – 0:1)
Голы:
"Влазния" (Албания) 21:45 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 1:3)
Голы:
"Крузейдерс" (Северная Ирландия) 22:00 "Хака" (Финляндия) (первый матч – 2:2)
Голы:
"Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Хегельман" (Литва) (первый матч – 5:0)
Голы:
"Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Торпедо" (Грузия) (первый матч – 2:2)
Голы:
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