  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Предстоит вояж в Грузию. Определился соперник Ворсклы во втором квалифай раунде Лиги конференций.
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Предстоит вояж в Грузию. Определился соперник Ворсклы во втором квалифай раунде Лиги конференций.

Лига конференций
(1 голосов)

Полтавчане сыграют с Дилой

Предстоит вояж в Грузию. Определился соперник Ворсклы во втором квалифай раунде Лиги конференций.

vorskla.com.ua

Новина українською

Определился соперник "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Им стала грузинская "Дила" из города Гори, которая по сумме двух матчей победила фаворита пары – словацкий "ДАК-1904".

В первом поединке на выезде грузины проиграли со счетом 1:2, однако сегодня дома смогли забить сопернику два сухих мяча. Итоговый счет противостояния – 3:2 в пользу "Дилы".

Отметим, что грузинскую команду тренирует украинский тренер Андрей Демченко, ворота защищает украинец Евгений Кучеренко, а в нападении бегает Николай Ковталюк (забил словакам в первом матче).

Ну и напомним, что первый матч между "Ворсклой" и "Дилой" состоится уже через неделю, 27 июля в Польше, а ответный – 3 августа в Грузии.

По теме
yellow-arrow
ЛК. На Ворсклу выходит Дила, историческое достижение украинизированного Паневежиса, гол Дедечко
yellow-arrow
Вице-президент Ворсклы: Если пройдем дальше в еврокубках, домашние матчи УПЛ будем проводить в Ужгороде
yellow-arrow
ЛК. Влияние на корзины Днепра-1 и Ворсклы, первый соперник для полтавчан. Об ответных матчах первого раунда отбора
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде