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Предстоит вояж в Грузию. Определился соперник Ворсклы во втором квалифай раунде Лиги конференций.
Полтавчане сыграют с Дилой
vorskla.com.ua
Определился соперник "
Им стала грузинская "Дила" из города Гори, которая по сумме двух матчей победила фаворита пары – словацкий "ДАК-1904".
В первом поединке на выезде грузины проиграли со счетом 1:2, однако сегодня дома смогли забить сопернику два сухих мяча. Итоговый счет противостояния – 3:2 в пользу "Дилы".
Отметим, что грузинскую команду тренирует украинский тренер Андрей Демченко, ворота защищает украинец Евгений Кучеренко, а в нападении бегает Николай Ковталюк (забил словакам в первом матче).
Ну и напомним, что первый матч между "Ворсклой" и "Дилой" состоится уже через неделю, 27 июля в Польше, а ответный – 3 августа в Грузии.
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