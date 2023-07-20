Предстоит вояж в Грузию. Определился соперник Ворсклы во втором квалифай раунде Лиги конференций.

Определился соперник " Ворсклы " во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Им стала грузинская "Дила" из города Гори, которая по сумме двух матчей победила фаворита пары – словацкий "ДАК-1904".

В первом поединке на выезде грузины проиграли со счетом 1:2, однако сегодня дома смогли забить сопернику два сухих мяча. Итоговый счет противостояния – 3:2 в пользу "Дилы".

Отметим, что грузинскую команду тренирует украинский тренер Андрей Демченко, ворота защищает украинец Евгений Кучеренко, а в нападении бегает Николай Ковталюк (забил словакам в первом матче).

Ну и напомним, что первый матч между "Ворсклой" и "Дилой" состоится уже через неделю, 27 июля в Польше, а ответный – 3 августа в Грузии.