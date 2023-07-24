Сегодня Динамо узнает первого соперника в Лиге конференций

В понедельник, 24 июля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций сезона-2023/24. Своего соперника на этой стадии узнает киевское "Динамо".

Матчи пройдут 10-го и 17-го августа.

Ориентировочный список потенциальных оппонентов "Динамо" можно посмотреть здесь. Жеребьевка начнется в 15:00 по киевскому времени.

В случае успешного прохождения этой стадии, бело-синие попадут в плей-офф раунд, где будет разыгрываться путевка в групповой этап. Жеребьевка пройдет 7 августа.

Отметим, что "Динамо" гарантированно будет в числе "сеяных" как при жеребьевке 3-го квалификационного раунда, так и при жеребьевке плей-офф раунда (в случае участия в этой стадии турнира).