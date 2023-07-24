Сегодня Ворскла узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграет с грузинской "Дилой".

Читайте также Сегодня Днепр-1 узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Несмотря на то, что матчи еще не проведены, украинский клуб примет участие в жеребьевке третьего квалификационного раунда турнира. Процедура жеребьевки третьего квалифая состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00 по киевскому времени.

Пара "Ворскла"/"Дила" будет вне посева. В третьем раунде отбора полтавчане могут сыграть с соперником, у которого выше рейтинг, или с командой, которая во втором квалификационном раунде победит высокорейтингового представителя. Список потенциальных оппонентов – смотрите по ссылке ниже: