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Сегодня Ворскла узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций

Лига конференций
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В любом случае, полтавчанам необходимо обыграть уже известного оппонента

Сегодня Ворскла узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций

Piotr Słonka

Новина українською

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграет с грузинской "Дилой".

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Несмотря на то, что матчи еще не проведены, украинский клуб примет участие в жеребьевке третьего квалификационного раунда турнира. Процедура жеребьевки третьего квалифая состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00 по киевскому времени.

Пара "Ворскла"/"Дила" будет вне посева. В третьем раунде отбора полтавчане могут сыграть с соперником, у которого выше рейтинг, или с командой, которая во втором квалификационном раунде победит высокорейтингового представителя. Список потенциальных оппонентов – смотрите по ссылке ниже:

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В статье: Ворскла (Полтава) Лига конференций
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