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Может быть снова Кипр. Список потенциальных соперников Динамо в 3-м раунде квалификации ЛК сократился до четырех позиций

Лига конференций
(2 голосов)

Основная жеребьевка состоится в 15:00

Может быть снова Кипр. Список потенциальных соперников Динамо в 3-м раунде квалификации ЛК сократился до четырех позиций

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В 15:00 в Швейцарии состоится основная жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Тем временем в УЕФА произвели предварительное распределение команд на мини-группы. "Динамо" попало в группу, где есть четыре сеяных представителя, и четыре – не сеяные.

Соперником "Динамо" в третьем квалификационном раунде будет один из победителей следующих игровых пар:

  • "Габала" (Азербайджан) / "Омония" (Кипр);
  • "Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);
  • "Арарат-Армения" (Армения) / "Арис" (Греция);
  • "Аустрия" (Австрия)/"Борац" (Босния и Герцеговина).

Напомним, что "Динамо" также будет в посеве при жеребьевке раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

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В статье: Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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