Может быть снова Кипр. Список потенциальных соперников Динамо в 3-м раунде квалификации ЛК сократился до четырех позиций

В 15:00 в Швейцарии состоится основная жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Тем временем в УЕФА произвели предварительное распределение команд на мини-группы. "Динамо" попало в группу, где есть четыре сеяных представителя, и четыре – не сеяные.

Соперником "Динамо" в третьем квалификационном раунде будет один из победителей следующих игровых пар:

"Габала" (Азербайджан) / "Омония" (Кипр);

"Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);

"Арарат-Армения" (Армения) / "Арис" (Греция);

"Аустрия" (Австрия)/"Борац" (Босния и Герцеговина).

Напомним, что "Динамо" также будет в посеве при жеребьевке раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.