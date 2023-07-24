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Может быть снова Кипр. Список потенциальных соперников Динамо в 3-м раунде квалификации ЛК сократился до четырех позиций
Основная жеребьевка состоится в 15:00
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В 15:00 в Швейцарии состоится основная жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Тем временем в УЕФА произвели предварительное распределение команд на мини-группы. "Динамо" попало в группу, где есть четыре сеяных представителя, и четыре – не сеяные.
Соперником "Динамо" в третьем квалификационном раунде будет один из победителей следующих игровых пар:
- "Габала" (Азербайджан) / "Омония" (Кипр);
- "Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);
- "Арарат-Армения" (Армения) / "Арис" (Греция);
- "Аустрия" (Австрия)/"Борац" (Босния и Герцеговина).
Напомним, что "Динамо" также будет в посеве при жеребьевке раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.
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