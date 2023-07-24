Стало известно, кто рассудит первый матч Ворсклы с Дилой

УЕФА назначил бригаду судей на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между полтавской "Ворсклой" и грузинской "Дилой".

Главным арбитром выступит Никола Попов из Болгарии. На линиях ему будут помогать соотечественники Георгий Тодоров и Мартин Венев. Четвертый рефери - Ивайло Стоянов.

Формально домашний матч украинской команды пройдет в четверг, 27 июля, в польском городе Тыхы. Начало - в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, ответная игра между командами состоится 3 августа. Победитель этого противостояния пройдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Жеребьевка состоится сегодня, 24-го июля.