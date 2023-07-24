Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто рассудит первый матч Ворсклы с Дилой
Бригада из Болгарии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил бригаду судей на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между полтавской "Ворсклой" и грузинской "Дилой".
Главным арбитром выступит Никола Попов из Болгарии. На линиях ему будут помогать соотечественники Георгий Тодоров и Мартин Венев. Четвертый рефери - Ивайло Стоянов.
Формально домашний матч украинской команды пройдет в четверг, 27 июля, в польском городе Тыхы. Начало - в 20:30 по киевскому времени.
Напомним, ответная игра между командами состоится 3 августа. Победитель этого противостояния пройдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Жеребьевка состоится сегодня, 24-го июля.
Популярное сейчас
- Полузащитник Александрии вернулся из аренды в Индии
- Мудрик зажег на сборах, Коноплянка не хочет в УПЛ. Главные новости за 23-е июля
- Зинченко не сыграет больше 5 мин в матче Game4Ukraine. Благотворительную акцию поддержали Эдегор и Хавертц
- Ворскла здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
Новости по теме
- 11:57 Украинские Пердута: В матче с Дилой все будет зависеть, от нас – как мы настроимся
- 17:58 Зарубежные Пердута: Не для того мы с таким трудом добывали путевку в ЛК, чтобы вылететь после первых матчей
- 22:19 Зарубежные Предстоит вояж в Грузию. Определился соперник Ворсклы во втором квалифай раунде Лиги конференций.