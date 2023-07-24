Список потенциальных соперников Ворсклы в третьем раунде квалификации ЛК сократился до пяти позиций

В 15:00 в Швейцарии состоится основная жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Тем временем в УЕФА произвели предварительное распределение команд по мини-группам. Игровая пара с участием "Ворсклы" ("Ворскла"/"Дила") находится вне посева и попала в группу с пяти позиций.

Потенциальным соперником "Ворсклы" в третьем квалификационном раунде может быть один из победителей следующих игровых пар:

"Базель" (Швейцария) / "Тобол" (Казахстан);

"Буде-Глимт" (Норвегия) / "Богемианс-1905" (Чехия);

"Лех" (Польша) / "Кауно Жальгирис" (Литва);

АПОЭЛ (Кипр) / "Войводина" (Сербия);

ЦСКА-1948 (Болгария) / FCSB (Румыния).

Напомним, что для попадания в третий квалификационный раунд Лиги конференций "Ворскле" нужно по сумме двух матчей победить грузинскую "Дилу".