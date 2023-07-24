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Стало известно, с кем будут играть Динамо и Ворскла в третьей квалификации Лиги конференций
Первые матчи – 10 августа
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Представители УПЛ, "Динамо" и "Ворскла" узнали своих потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций - сегодня УЕФА провел жеребьевку этой стадии соревнований.
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"Ворскла", в случае своей победы над "Дилой", встретится с победителем пары "АПОЕЛ" / "Войводина". Первый матч будет номинально домашним для полтавчан.
Для "Динамо" третья квалификация ЛК станет дебютным еврокубковым раундом соревнований в этом сезоне. Соперником киевлян станет победитель пары "Арарат-Армения" / "Арис" Салоники. Первую игру команда Мирчи Луческу проведет на выезде.
Матчи пройдут 10 и 17 августа. Победители пар выходят в раунд плей-офф турнира.
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