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Стало известно, с кем будут играть Динамо и Ворскла в третьей квалификации Лиги конференций

Лига конференций
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(1 голосов)

Первые матчи – 10 августа

Стало известно, с кем будут играть Динамо и Ворскла в третьей квалификации Лиги конференций

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Представители УПЛ, "Динамо" и "Ворскла" узнали своих потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций - сегодня УЕФА провел жеребьевку этой стадии соревнований.

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"Ворскла", в случае своей победы над "Дилой", встретится с победителем пары "АПОЕЛ" / "Войводина". Первый матч будет номинально домашним для полтавчан.

Для "Динамо" третья квалификация ЛК станет дебютным еврокубковым раундом соревнований в этом сезоне. Соперником киевлян станет победитель пары "Арарат-Армения" / "Арис" Салоники. Первую игру команда Мирчи Луческу проведет на выезде.

Матчи пройдут 10 и 17 августа. Победители пар выходят в раунд плей-офф турнира.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
24.07.2023 в 15:41
Для Ворскли при проході Діли фініш, ДК в будь якому стані армяшок/греків пройде
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+1
-1
Igorich (Львів)
24.07.2023 в 15:27
Нормальний жереб
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0
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