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17 игроков и только один форвард. Официальная заявка Ворсклы на матчи ЛК против Дилы

Лига конференций
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Довольно короткая заявка полтавчан на матчи с грузинами

17 игроков и только один форвард. Официальная заявка Ворсклы на матчи ЛК против Дилы

Piotr Słonka

Новина українською

Полтавская "Ворскла" подала официальную заявку на матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций с грузинской "Дилой".

Согласно сайту УЕФА, в заявке полтавчан – 17 игроков, среди которых один номинальный форвард.

Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов

Защитники: Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане

Полузащитники: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Оденцов, Челядин, Родригес

Нападающий: Степанюк

Напомним, что первый, формально домашний матч украинской команды пройдет в четверг, 27 июля, в польском городе Тыхы. Начало - в 20:30 по киевскому времени. Ответная игра между командами состоится 3 августа.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
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Источник:
UEFA

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