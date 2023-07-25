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17 игроков и только один форвард. Официальная заявка Ворсклы на матчи ЛК против Дилы
Довольно короткая заявка полтавчан на матчи с грузинами
Piotr Słonka
Полтавская "
Согласно сайту УЕФА, в заявке полтавчан – 17 игроков, среди которых один номинальный форвард.
Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов
Защитники: Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане
Полузащитники: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Оденцов, Челядин, Родригес
Нападающий: Степанюк
Напомним, что первый, формально домашний матч украинской команды пройдет в четверг, 27 июля, в польском городе Тыхы. Начало - в 20:30 по киевскому времени. Ответная игра между командами состоится 3 августа.
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