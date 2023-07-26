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Ворскла - Дила. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ворскла - Дила: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.07.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Полтавская "Ворскла" стартует в сезоне 2023/24 матчем еврокубков против грузинской "Дилы". После жеребьевки были ожидания, что играть придется против словацкого ДАКа, однако "Дила" с позиции аутсайдера смогла пройти представителя Словакии и теперь готовится к еще одной сенсации. Подопечные украинского тренера Андрея Демченко решительно настроены дать бой.
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"Ворскле" тоже некуда отступать, ведь после регулярных провалов в еврокубках болельщики ожидают от полтавчан прорыва. Увидим, способна ли команда Виктора Скрипника оправдать надежды. Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Ворскла" - "Дила" состоится в четверг, 27-го июля 2023-го года, в 20:30 в городе Тихи (Польша).
Информации о видеотрансляции в Украине пока нет. Известно только, что клуб ведет переговоры. Следите за обновлениями.
Точно состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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