  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Скрипник - о матче с Дилой: Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник - о матче с Дилой: Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас

Лига конференций
(1 голосов)

В четверг Ворскла стартует в еврокубках

Скрипник - о матче с Дилой: Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".

"Во-первых, хочу поблагодарить польскую сторону, которая предоставила нам возможность хорошо тренироваться. Мы имеем два поля хорошего качества и все условия, чтобы качественно подготовиться к завтрашней игре, но каждый тренер знает, что в первом официальном матче ты не знаешь, где стоишь, как оно пройдет. Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас.

Конечно, мы смотрели матчи "Дилы" с ДАК. Уже после первой игры сомневался, что ДАК пройдет дальше, потому что "Дила" - очень техничная команда, у которой очень квалифицированный тренер и воспитанники. Нас ждет очень мощный матч, но сначала мы должны смотреть на себя, и только потом - на соперника", - сказал Скрипник.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Дила" состоится в четверг, 27 июля и начнется в 20:30.

По теме
yellow-arrow
Ворскла - Дила. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
ЛК. Мидтьюлланд справляется с Прогресом, Будучност снова удивляет
yellow-arrow
У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Дила (Гори)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Vorskla

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде