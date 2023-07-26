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Скрипник - о матче с Дилой: Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас
В четверг Ворскла стартует в еврокубках
Фото: Олександр Приходько
Главный тренер "
"Во-первых, хочу поблагодарить польскую сторону, которая предоставила нам возможность хорошо тренироваться. Мы имеем два поля хорошего качества и все условия, чтобы качественно подготовиться к завтрашней игре, но каждый тренер знает, что в первом официальном матче ты не знаешь, где стоишь, как оно пройдет. Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас.
Конечно, мы смотрели матчи "Дилы" с ДАК. Уже после первой игры сомневался, что ДАК пройдет дальше, потому что "Дила" - очень техничная команда, у которой очень квалифицированный тренер и воспитанники. Нас ждет очень мощный матч, но сначала мы должны смотреть на себя, и только потом - на соперника", - сказал Скрипник.
Напомним, что матч "Ворскла" - "Дила" состоится в четверг, 27 июля и начнется в 20:30.
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