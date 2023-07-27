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Представитель Украины будет работать на матче Лиги конференций

Лига конференций
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Виктор Швецов выполнит роль судейского наблюдателя

Представитель Украины будет работать на матче Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Израильский "Хапоэль" (Беер-Шева) будет принимать литовский "Паневежис" в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Судейским наблюдателем будет работать украинец Виктор Швецов.

Эта встреча состоится в Израиле сегодня, 27 июля. Обслуживать ее будет ирландская бригада арбитров во главе с Робом Генесси.

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В статье: Виктор Швецов Хапоэль (Беэр-Шева)
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Источник:
УАФ

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