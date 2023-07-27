Украинский голкипер Дилы: У Ворсклы очень умный тренер, они не играют в бей-беги

Голкипер грузинской "Дилы" Евгений Кучеренко рассказал о том, как команда готовится к играм с полтавской "Ворсклой" в квалификации Лиги конференций.

Первый поединок между командами состоится сегодня, 27 июля.

- Евгений, вам интересно будет встретиться с украинской командой?

- О том, что можем сыграть с "Ворсклой", было известно еще до того, как мы прошли словацкий ДАК 1904 (1:2, 2:0). Настраиваемся теперь на Полтаву.

- "Ворсклу" вам обыграть важно? Или главные задачи - не на еврокубки?

- Это спорт, любого соперника хочется обыграть.

- Что думаете за "Ворсклу"?

- Я знаю ее еще со времен, когда выступал в "Колосе". Очень хороший, умный тренер (Виктор Скрипник). Не играют в бей-беги. Очень грамотно выстроена игра. Хорошо и в атаки выбегают, и за спину дают. Все видим, изучаем, готовимся. Будет интересно.

- Кто будет самым опасным для ворот "Дилы"?

- Руслан Степанюк, конечно (форвард, 5 голов + 5 ассистов в УПЛ 2022/2023, - прим. ред.) Мы готовимся, проводим теорию, анализ соперника. "Ворскла" опасно вылетает в контратаки, есть скоростные крайние хавы и нападающие. Играют больше в силовой футбол. Сильная атакующая линия.

Ибрахим Кане и Наджиб Якубу - сильные крайние игроки, играл против них еще за "Шахтер" U-21, они были в дубле "Ворсклы". И Артем Челядин запомнился.

- Что еще будет сложно для вратаря?

- "Ворскла" много прессингует. Готовимся к этому. Поле покажет.

- На стандартах будет тяжело?

- У "Ворсклы" опытные высокие защитники, которые приходят на стандарты. Украина вообще славится игрой на стандартах и силовым футболом. Не берем "Шахтер", вот "Ворскла", "Александрия", "Колос" - играют в силовой футбол. То есть - борьба, выиграли, подобрали, выбежали, и снова - выиграли, подобрали, выбежали.

- И вратаря прессингуют?

- Конечно.

- Как "Дила" играет под прессингом? Через пас, или выносите на другую половину?

- У нас выход из обороны через низкий пас, низкую передачу. Но бывает, что и приходится выбивать.

- Украинцы в Гори приходили на футбол?

- Пару раз, но их немного. Возможно, человека четыре. Украинцы в Грузии в основном селятся из Тбилиси и Батуми, - рассказал Кучеренко в интервью "Украинскому футболу".