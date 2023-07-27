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Ворскла - Дила: смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча
{Ворскла} - {Дила} ⚽ {27.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Лига конференций} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи {Лиги конференций} на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" в третий раз подряд примет участие в Лиге конференций, но пока этот турнир не приносит полтавчанам счастья. В 2021-м "зелено-белые" сразу вылетели от финского "КуПС", а год назад уступили шведскому "АИК". В этот раз соперником команды Виктора Скрипника станет грузинская "Діла". Возглавляет этот коллектив украинский специалист Андрей Демченко, а защищают цвета команды украинские вратарь Евгений Кучеренко и нападающий Николай Ковталюк. Сможет ли "Ворскла" с третьей попытки преодолеть хоть один этап Лиги конференций? Отчасти узнать ответ на этот вопрос мы сможем уже сегодня, когда состоится первая серия противостояния между оппонентами.
Встреча будет домашней для "Ворсклы". Однако состоится в Польше: арена в Тыхы стала домашней еврокубковой для полтавчан в этом сезоне.
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Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч
27 июля. Начало в 20:30
"Ворскла" - "Дила"
Трансляция - Youtube-канал ФК "Ворскла"
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