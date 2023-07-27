Потенциальные соперники "Динамо". Арарат-Армения - Арис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

На первый взгляд – неприметный матч в списке более полусотни первых игр второго квалификационного раунда Лиги конференций. Но совсем по-другому воспринимается контекст, если понимать, что в паре "Арарат-Армения" – "Арис" определяется ближайший еврокубковый соперник киевского "Динамо". Есть смысл посмотреть.

Начало – 18:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на клубном канале "Динамо" (Киев). Смотреть можно прямо в этой новости.

ЛК. Второй квалификационный раунд. Первый матч

"Арарат-Армения" – "Арис"

Начало – 18:00