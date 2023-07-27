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Потенциальные соперники "Динамо". Арарат-Армения - Арис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Арарат-Армения - Арис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
На первый взгляд – неприметный матч в списке более полусотни первых игр второго квалификационного раунда Лиги конференций. Но совсем по-другому воспринимается контекст, если понимать, что в паре "Арарат-Армения" – "Арис" определяется ближайший еврокубковый соперник киевского "Динамо". Есть смысл посмотреть.
Начало – 18:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на клубном канале "Динамо" (Киев). Смотреть можно прямо в этой новости.
ЛК. Второй квалификационный раунд. Первый матч
"Арарат-Армения" – "Арис"
Начало – 18:00
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