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Старт полтавчан в ЛК: Ворскла - Дила. Стартовые составы команд

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Старт полтавчан в ЛК: Ворскла - Дила. Стартовые составы команд

vorskla.com.ua

Новина українською

Сегодня, 27 июля, "Ворскла" в Польше проведет свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".

Матч начнется в 20:30, уже известны стартовые составы команд:

"Ворскла": Исенко, Крупский, Сантана, Чеснаков, Пердута, Юрченко, Павлюк, Кане, Фелипе Родригес, Челядин, Степанюк

Запасные: Домолега, Ермолов, Рамирес, Скляр, Кулаковский, Нестеренко, Изотов, Тузенко, Черныш, Хрипчук, Оденцов

"Дила": Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читейшвили, Парулава, Сантос, Жан Виктор, Гейл, Гомис, Ковталюк

Запасные: Чикашуа, Гаприндашвили, Андроникашвили, Ассамоа, Сардалишвили, Кухианидзе, Мзвакали, Эту

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
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