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Старт полтавчан в ЛК: Ворскла - Дила. Стартовые составы команд
Стартовые составы команд
vorskla.com.ua
Сегодня, 27 июля, "
Матч начнется в 20:30, уже известны стартовые составы команд:
"Ворскла": Исенко, Крупский, Сантана, Чеснаков, Пердута, Юрченко, Павлюк, Кане, Фелипе Родригес, Челядин, Степанюк
Запасные: Домолега, Ермолов, Рамирес, Скляр, Кулаковский, Нестеренко, Изотов, Тузенко, Черныш, Хрипчук, Оденцов
"Дила": Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читейшвили, Парулава, Сантос, Жан Виктор, Гейл, Гомис, Ковталюк
Запасные: Чикашуа, Гаприндашвили, Андроникашвили, Ассамоа, Сардалишвили, Кухианидзе, Мзвакали, Эту
Напомним, что UA-Футбол проведет
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