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Дожали! Кане в компенсированное время приносит Ворскле победу над Дилой
Ворскла все-таки добыла победу в первом матче
Фото: ФК Ворскла
Ворскла сыграла свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги конференций против грузинской Дилы.
Первый тайм был равным и голы команд не забили, а вот после перерыва Дила вышла вперед.
Украинец Ковталюк на 57-й минуте после флангового паса выиграл борьбу и пробил в ближний угол. 1:0.
Ворскла сумела добавить оборотов, и сравняла на 72-й минуте. Фелипе выскочил по месту правого инсайда и подсек мяч под кипером – 1:1.
Полтавчане продолжали поддавливать ив компенсированное время все-таки вырвала победу – Кане на 90+3 минуте Кане после навеса с фланга и выноса вратаря вторым темпом приложился сильно и точно - 2:1!
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