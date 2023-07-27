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Дожали! Кане в компенсированное время приносит Ворскле победу над Дилой

Лига конференций
(1 голосов)

Ворскла все-таки добыла победу в первом матче

Дожали! Кане в компенсированное время приносит Ворскле победу над Дилой

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Ворскла сыграла свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги конференций против грузинской Дилы.

Первый тайм был равным и голы команд не забили, а вот после перерыва Дила вышла вперед.

Украинец Ковталюк на 57-й минуте после флангового паса выиграл борьбу и пробил в ближний угол. 1:0.

Ворскла сумела добавить оборотов, и сравняла на 72-й минуте. Фелипе выскочил по месту правого инсайда и подсек мяч под кипером – 1:1.

Полтавчане продолжали поддавливать ив компенсированное время все-таки вырвала победу – Кане на 90+3 минуте Кане после навеса с фланга и выноса вратаря вторым темпом приложился сильно и точно - 2:1!

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В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори) Ибрахим Кане
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2023 в 22:26
Красивий гол Кане!
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