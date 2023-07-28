"Достали шашки и пошли гасить". Скрипник отреагировал на победу над Дилой

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился мыслями после победы над "Дилой" (2:1) в рамках первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

"Дила" - очень мощный соперник, хорошо играющий с мячом. В первом тайме мы терпели. А потом, как у нас часто бывает: пропускаем, достаем шашки и пошли гасить. Как казаки. Это была та "Ворскла", которая на характере может вырывать такие игры. Мы понимаем, что это только первый тайм. Второй будет у Грузии. Победа - это победа, но еще ничего не решено.

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Не хотелось уходить с поля с пустыми руками, поэтому больше рисковали, шли вперед. Замены были сделаны для создания нагрузки впереди. Все вышло, мы довольны. Но это только первый шаг. Будем терпеть и стараться пройти дальше. Это только первый официальный матч сезона, но я доволен физическим состоянием команды: мы не начали падать, а пошли вверх.

Из "Ворсклы" ушли игроки, которые играли вперед: Сефери, Олейник, Кравец. Но пришли новые люди, в том числе центральный защитник Сантана. Он буквально три дня с нами. Но я никогда на это не смотрю, а верю в ребят, которые у нас есть. Мы постараемся пройти дальше. Каждая игра для нас – вызов. Мы играем так, как мы можем. Моя команда играет дисциплинированно, здесь нет хаоса, что каждый делает, что хочет. В любом матче у нас есть моменты", – сказал Скрипник.

Ответная игра пройдет 3 августа и начнется в 20:00.