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Украинская бригада произвела впечатление на матче Лиги конференций с участием Тайсона
Надеемся на дальнейший прогресс Николая Балакина в Европе
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций сошлись греческий "ПАОК" и израильский "Бейтар". Команды расписали нулевую ничью.
В составе греков, возглавляемых сыном Мирчи Луческу, полный поединок провели экс-игроки "Шахтера" и "Динамо" – Тайсон и Томаш Кендзера соответственно.
Игра вряд ли бы заинтересовала украинского болельщика, если бы не судейская бригада. На матч был назначен киевлянин Николай Балакин. Помогали ему соотечественники – ассистенты Александр Корнийко и Дмитрий Запороженко и четвертый арбитр Дмитрий Кривушкин.
Украинец дал основания остаться довольным своей работой. Уже на 9 минуте Николай увидел отмашку от защитника "Бейтара" Готлиба по лицу соперника и назначил пенальти. Правда, "ПАОК" его не реализовал.
В другом моменте Балакин совершенно по делу решил не указывать на отметку после спорной ситуации. В общем, матч прошел под контролем украинской бригады. Украинский рефери показал семь желтых карт, ни одна из которых не вызывала сомнения.
Наши арбитры должны получить положительную оценку. Это было бы заслужено: если хорошо – тогда хорошо. Наблюдателем арбитража (в древности – инспектором) на матче был один из лучших в прошлом арбитров Европы бельгиец Франк Де Блекере. Он, кстати, сейчас управляет судейским корпусом на Родине.
В общем, для Балакина это был 15-й матч в еврокубках. Надеюсь на дальнейший прогресс, ведь хочется наконец увидеть наших судей в действительно топовых матчах и турнирах.
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