В Украину заезжать не будут. Ворскла начала подготовку к ответной игре против Дилы

Полтавская " Ворскла " после первого матча квалификации Лиги конференций с "Дилой" (2:1) не будет возвращаться в Украину, а продолжит подготовку к ответному матчу в Польше.

Так как поединок первого тура УПЛ между полтавчанами и "Днепром-1", который должен был состояться 30 июля, перенесен, полтавчане целенаправленно готовится именно к матчу с грузинской командой.

Подопечные Виктора Скрипника после сегодняшнего отдыха начнут в городке Устронь трехдневную подготовку к ответному матчу, который состоится 3 августа. Затем ворскляне отправятся в Катовице, откуда и вылетят в столицу Грузии – Тбилиси, поскольку в Гори аэропорта нет.

Также отмечается, что после первого матча в Тыхи травмированные среди футболистов "Ворсклы" отсутствуют.