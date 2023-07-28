  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. В Украину заезжать не будут. Ворскла начала подготовку к ответной игре против Дилы
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Украину заезжать не будут. Ворскла начала подготовку к ответной игре против Дилы

Лига конференций
(1 голосов)

Полтавчане из Польши отправятся сразу в Грузию

В Украину заезжать не будут. Ворскла начала подготовку к ответной игре против Дилы

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" после первого матча квалификации Лиги конференций с "Дилой" (2:1) не будет возвращаться в Украину, а продолжит подготовку к ответному матчу в Польше.

Так как поединок первого тура УПЛ между полтавчанами и "Днепром-1", который должен был состояться 30 июля, перенесен, полтавчане целенаправленно готовится именно к матчу с грузинской командой.

Подопечные Виктора Скрипника после сегодняшнего отдыха начнут в городке Устронь трехдневную подготовку к ответному матчу, который состоится 3 августа. Затем ворскляне отправятся в Катовице, откуда и вылетят в столицу Грузии – Тбилиси, поскольку в Гори аэропорта нет.

Также отмечается, что после первого матча в Тыхи травмированные среди футболистов "Ворсклы" отсутствуют.

По теме
yellow-arrow
Чеснаков: В ответном матче с Дилой ставить автобус не собираемся
yellow-arrow
Украинская бригада произвела впечатление на матче Лиги конференций с участием Тайсона
yellow-arrow
Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде