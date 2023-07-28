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В Украину заезжать не будут. Ворскла начала подготовку к ответной игре против Дилы
Полтавчане из Польши отправятся сразу в Грузию
vorskla.com.ua
Полтавская "
Так как поединок первого тура УПЛ между полтавчанами и "Днепром-1", который должен был состояться 30 июля, перенесен, полтавчане целенаправленно готовится именно к матчу с грузинской командой.
Подопечные Виктора Скрипника после сегодняшнего отдыха начнут в городке Устронь трехдневную подготовку к ответному матчу, который состоится 3 августа. Затем ворскляне отправятся в Катовице, откуда и вылетят в столицу Грузии – Тбилиси, поскольку в Гори аэропорта нет.
Также отмечается, что после первого матча в Тыхи травмированные среди футболистов "Ворсклы" отсутствуют.
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