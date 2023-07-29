Иван Шарий о выступлении Ворсклы в ЛК: Картина поменяется во втором матче с Дилой

Одна из легендарных фигур в истории полтавского клуба Иван Шарий в разговоре с корреспондентом UA-Футбол поделился мнением о первом матче "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций с грузинской "Дилой" (2:1).

- Для полтавчан игра с "Дилой" была первой в этом сезоне, и этот факт о многом говорит, - считает экс-форвард. - Первый тайм "Ворскле" явно не удался. Да и начало второго сложилось не так, как хотелось бы – пропустили мяч. Было непросто, но все же удалось счёт сравнять. Вообще вторая половина матча в основном проходила на половине поля соперника, полтавская команда больше владела мячом, имела преимущество – и всё-таки домучили, забив в самом конце поединка победный гол.

- Какие-то изъяны в игре "Ворсклы" заметили?

- Хотелось бы, чтобы мяч в середине поля больше держался, да и впереди немного прогрессивнее надо бы играть. Уж слишком мало моментов полтавчане создают, слишком мало. А ведь соперник-то – "Дила" (Гори), который не относится к европейским грандам. А если соперник будет значительно сильнее, чем грузины – что тогда будем делать? Повторюсь: надо больше создавать опасных моментов у чужих ворот, действовать агрессивнее. Не думаю, что у ворсклян была какая-то боязнь или неуверенность. Просто так сложилось – первая ведь игра. Думаю, что во втором поединке с "Дилой" картина поменяется. Разумеется, в пользу "Ворсклы".