  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Иван Шарий о выступлении Ворсклы в ЛК: Картина поменяется во втором матче с Дилой
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иван Шарий о выступлении Ворсклы в ЛК: Картина поменяется во втором матче с Дилой

Лига конференций
(1 голосов)

Когда не все хорошо в созидании…

Иван Шарий о выступлении Ворсклы в ЛК: Картина поменяется во втором матче с Дилой

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Одна из легендарных фигур в истории полтавского клуба Иван Шарий в разговоре с корреспондентом UA-Футбол поделился мнением о первом матче "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций с грузинской "Дилой" (2:1).

- Для полтавчан игра с "Дилой" была первой в этом сезоне, и этот факт о многом говорит, - считает экс-форвард. - Первый тайм "Ворскле" явно не удался. Да и начало второго сложилось не так, как хотелось бы – пропустили мяч. Было непросто, но все же удалось счёт сравнять. Вообще вторая половина матча в основном проходила на половине поля соперника, полтавская команда больше владела мячом, имела преимущество – и всё-таки домучили, забив в самом конце поединка победный гол.

- Какие-то изъяны в игре "Ворсклы" заметили?

- Хотелось бы, чтобы мяч в середине поля больше держался, да и впереди немного прогрессивнее надо бы играть. Уж слишком мало моментов полтавчане создают, слишком мало. А ведь соперник-то – "Дила" (Гори), который не относится к европейским грандам. А если соперник будет значительно сильнее, чем грузины – что тогда будем делать? Повторюсь: надо больше создавать опасных моментов у чужих ворот, действовать агрессивнее. Не думаю, что у ворсклян была какая-то боязнь или неуверенность. Просто так сложилось – первая ведь игра. Думаю, что во втором поединке с "Дилой" картина поменяется. Разумеется, в пользу "Ворсклы".

По теме
yellow-arrow
Всё решилось на 99%. Динамо проведет первый матч Лиги конференций в Румынии
yellow-arrow
Куда текут наши реки? Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Ворсклы в Европе
yellow-arrow
Чеснаков: В ответном матче с Дилой ставить автобус не собираемся
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде