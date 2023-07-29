Всё решилось на 99%. Динамо проведет первый матч Лиги конференций в Румынии

Киевское "Динамо" практически окончательно дошло до решения о месте проведения номинально домашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Согласно информации Prosport, “бело-синие” проведут домашнюю игру этого этапа еврокубков на “Супербет Арене” в Бухаресте. Этот стадион является домашним для столичного румынского “Рапида” и может разместить в своей чаше 14 050 болельщиков.

На данный момент идет финальный этап переговоров. Они завершены на 99%. К примеру, уже были забронированы номера в отелях для игроков "Динамо" и техперсонала клуба.

Поединки третьего квалификационного раунда ЛК запланированы на 10 и 17 августа. Именно ответный матч станет для киевлян номинально домашним.

В соперниках подопечных Луческу будет победитель пары "Арарат" (Армения) - "Арис" (Греция). В первом матче второго квалифай-раунда эти команды сыграли вничью 1:1 в Ереване.