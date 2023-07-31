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Бригада из Италии. Стало известно, кто рассудит ответный матч Дила – Ворскла
Поединок состоится в четверг, 3 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Дилой" и "Ворсклой".
Главным арбитром встречи будет Симоне Соцца из Италии. Его помощниками на линии выступят соотечественники Давида Империале и Гамал Мохтар. Обязанности четвертого рефери исполнит Андреа Коломбо.
Напомним, матч "Дила" - "Ворскла" состоится 3 августа и начнется в 20:00 по Киеву. Первая игра завершилась победой украинского клуба 2:1.
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