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Бригада из Италии. Стало известно, кто рассудит ответный матч Дила – Ворскла

Лига конференций
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Поединок состоится в четверг, 3 августа

Бригада из Италии. Стало известно, кто рассудит ответный матч Дила – Ворскла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Дилой" и "Ворсклой".

Главным арбитром встречи будет Симоне Соцца из Италии. Его помощниками на линии выступят соотечественники Давида Империале и Гамал Мохтар. Обязанности четвертого рефери исполнит Андреа Коломбо.

Напомним, матч "Дила" - "Ворскла" состоится 3 августа и начнется в 20:00 по Киеву. Первая игра завершилась победой украинского клуба 2:1.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
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Источник:
UEFA

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