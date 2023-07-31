Луческу дал прогноз, кто станет соперником Динамо в квалификации Лиги конференций

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу сделал прогноз на то, кто станет соперником киевлян в третьем раунде квалификации Лиги конференций .

"Думаю, дальше пройдет "Арис". У них очень хорошая команда. Тем более я знаю, какая у них невероятная атмосфера на стадионе в Салониках. Болельщики будут давить, будут полные трибуны, которые будут гнать команду вперед. Думаю, именно они пройдут", - сказал Луческу.