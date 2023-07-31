Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу дал прогноз, кто станет соперником Динамо в квалификации Лиги конференций
Арис или Арарат-Армения
fcdynamo.com
Главный тренер "
"Думаю, дальше пройдет "Арис". У них очень хорошая команда. Тем более я знаю, какая у них невероятная атмосфера на стадионе в Салониках. Болельщики будут давить, будут полные трибуны, которые будут гнать команду вперед. Думаю, именно они пройдут", - сказал Луческу.
Первая игра между "Арарат-Армения" и "Арисом" закончилась вничью 1:1, ответный матч состоится 3 августа в Греции.
Популярное сейчас
- Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- Разгром от Динамо, победа Ротаня, новые слухи о Довбике. Главные новости за 30 июля
- "Достали шашки и пошли гасить". Скрипник отреагировал на победу над Дилой
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО