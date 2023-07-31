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Луческу дал прогноз, кто станет соперником Динамо в квалификации Лиги конференций

Лига конференций
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Арис или Арарат-Армения

Луческу дал прогноз, кто станет соперником Динамо в квалификации Лиги конференций

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сделал прогноз на то, кто станет соперником киевлян в третьем раунде квалификации Лиги конференций .

"Думаю, дальше пройдет "Арис". У них очень хорошая команда. Тем более я знаю, какая у них невероятная атмосфера на стадионе в Салониках. Болельщики будут давить, будут полные трибуны, которые будут гнать команду вперед. Думаю, именно они пройдут", - сказал Луческу.

Первая игра между "Арарат-Армения" и "Арисом" закончилась вничью 1:1, ответный матч состоится 3 августа в Греции.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Арис (Салоники) Арарат-Армения (Ереван)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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