Луческу назвал стадион, на котором Динамо сыграет в квалификации ЛК

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что первый еврокубковый матч команды в домашних стенах состоится в столице Румынии - Бухаресте.

"Решено. Мы будем играть на "Джулешти" в Европе", – сказал Луческу.

Заметим, что "Джулешти" - стадион бухарестского "Рапида", который официально называется "Супербет Арена". Она вмещает до 14 047 зрителей.

Уже 10 августа "Динамо" стартует в еврокубках матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Соперником "бело-синих" будет победитель противостояния "Арарат-Армения" - "Арис". Первая встреча команд завершилась вничью - 1:1.