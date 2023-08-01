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Луческу назвал стадион, на котором Динамо сыграет в квалификации ЛК

Лига конференций
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Уже все решено

Луческу назвал стадион, на котором Динамо сыграет в квалификации ЛК

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что первый еврокубковый матч команды в домашних стенах состоится в столице Румынии - Бухаресте.

"Решено. Мы будем играть на "Джулешти" в Европе", – сказал Луческу.

Заметим, что "Джулешти" - стадион бухарестского "Рапида", который официально называется "Супербет Арена". Она вмещает до 14 047 зрителей.

Уже 10 августа "Динамо" стартует в еврокубках матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Соперником "бело-синих" будет победитель противостояния "Арарат-Армения" - "Арис". Первая встреча команд завершилась вничью - 1:1.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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