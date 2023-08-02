Дила - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Грузинская "Дила" переживает своеобразное дежавю. В первом квалификационном раунде Лиги конференций она проиграла первый гостевой матч со счетом 1:2. Но дома забила два сухих мяча ДАК-1905 и прошла дальше. Важно, чтобы "Ворскла" не повторила ошибок словаков и не потеряла преимущество.

Для психологической уверенности в себе полтавчанам наконец-то нужно пройти барьер, о который они спотыкались уже два года подряд. Матч не сулит легкой прогулки, но на подобное нельзя было рассчитывать при выходе на международную арену.

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Дила" - "Ворскла" состоится в четверг, третьего августа 2023-го года, в 20:00. Ресурс, на котором состоится видеотрансляция, определяется. Следите за обновлениями.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>