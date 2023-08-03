Луческу: Я сделал ставку на болельщиков Рапида - в Кракове у нас вообще не было болельщиков

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал, почему клуб решил в этом сезоне еврокубков проводить домашние матчи в Румынии на стадионе бухарестского "Рапида".

- Да, это официально. Сыграть на "Джулешти" было моей инициативой, потому что в прошлом было трудно играть в Польше из-за очень больших расстояний. Во-вторых, я сделал ставку на болельщиков "Рапида", которые являются поклонниками футбола и не упустят возможность посетить наш матч. В Кракове у нас вообще не было болельщиков.

Мы уже очень долго играем без болельщиков… совсем без них. Мы должны попробовать играть с поддержкой трибун. В Бухаресте очень много украинцев. Стадион создает чрезвычайно приятную и благоприятную для футбола атмосферу. Кроме того, я возвращаюсь домой.

- Если вы выйдете в групповой этап Лиги конференций, то также будете играть на "Джулешти"?

- Конечно. Если выйдем в группу, то будем играть в Бухаресте. И расстояния меньше: из Бухареста мы едем в Кишинев, а оттуда - 4 часа до Одессы или 9 часов до Киева.