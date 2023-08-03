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Скрипник: Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала
Главный тренер "Ворсклы" - о предстоящем ответном матче с "Дилой"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о настрое команды перед ответным матчем 2-го раунда квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первая встреча завершилась победой полтавчан 2:1.
"Мы акцентировали внимание на тех ошибках, которые сделали в первой игре. И на тех хороших нюансах, которые мы предпринимали, чтобы выиграть. Только первая игра прошла, сейчас будет второй тайм.
Каждая команда знает друг друга, от этого и будем отталкиваться. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти дальше. Наверное, наш соперник тоже знает, что ему делать.
Травмированных у нас нет. Андрей Бацула присоединился к нам и уже тренируется без ограничений. Так что это одна из единиц, которая может нам помочь. А так все хорошо, все готовы.
Каждая игра – это новая игра. Мы еще не определились с ребятами, которые будут играть, но прежде мне нужны те глаза, которые я хочу видеть. Это самое главное. Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала. Ты должен прибавлять, напрягать, терпеть. Для этого нужны не только опытные ребята, но и молодые, у которых есть энергия, чтобы эти задачи выполнять", - заявил Скрипник.
Ответная игра состоится сегодня, 3 августа и начнется в 20:00 (по Киеву).
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