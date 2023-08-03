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Украинский коуч Дилы: После первой игры с Ворсклой мы разобрали все ошибки
Ответный матч Лиги конференций уже сегодня, 3 августа
Фото: fcdila.ge
Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко поделился ожиданиями от ответной встречи с "Ворсклой" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
"После первого матча с "Ворсклой" мы многое проанализировали, подробно разобрали все ошибки прошлых матчей и постараемся все это учесть в ответной игре.
Первый матч показал нам много нюансов от соперника, которых мы не ожидали, но сейчас могу сказать, что мы хорошо изучили противника. Если мы хотим доминировать на поле, то нужно уметь контролировать мяч.
Наши болельщики всегда придают нам большую силу, и у нас хватит сил, чтобы выиграть с ними этот бой на нашем поле", – сказал Демченко.
Ответная игра между командами состоится сегодня, 3 августа и начнется в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой полтавчан 2:1.
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