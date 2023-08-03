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Дила - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Дила - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
vorskla.com.ua
"Ворскла" попытается наконец-то пройти очарованную для себя стадию второго квалификационного раунда Лиги конференций. В прошлом году полтавчане не смогли преодолеть АИКа, имея в запасе минимальную победу в первом матче противостояния. Еще раньше вылетели от КуПСа. И вот сейчас "Дила". Снова есть минимальное преимущество после первой игры, но не повторятся ли ошибки прошлого?
Команде для самоутверждения нужно сделать этот шаг. Выйдет ли – узнаем вместе по итогам видеотрансляции матча Лиги конференций, организованной клубным YouTube-каналом "Ворсклы". Начало – в 19:55. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.
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Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Второй матч
03.08.2023. Грузия. Гори. Стадион им. Тенгиза Бурджанадзе
Арбитр в поле - Симоне Соцца (Италия)
"Дила" (Гори, Грузия) 20:00 "Ворскла" (Полтава, Украина)
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube
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