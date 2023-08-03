Лига конференций. Сенсационный вылет Базеля, украинец отдал ассист за андоррцев (обновляется)

Сегодня, 3 августа, проходят завершающие матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Победители пар выйдут в 3-й раунд; проигравшие - покинут еврокубки.

Украину на этой стадии представляет полтавская "Ворскла" - у нее в соперниках грузинская "Дила". Они сыграют в следующем временном слоте - ближе к ночи.

Вот это сенсация! Невероятно! Полуфиналист минувшего розыгрыша ЛК на сей раз даже до группы не добрался!

Решающим для "Базеля" стало домашнее поражение недельной давности. Сегодня швейцарцы попытались вернуть время вспять, забили дважды, но затем их добил довольно спорный пенальти, назначенный сербом Милошем Милановичем. "Тобол" с него забил гол, после чего выровнял игру и достоял до финального свистка.

Наш Евгений Шахов за казахов не играл. Он перебрался в команду только неделю назад и пока вне заявки.

"Тобол" (Казахстан) - "Базель" (Швейцария) - 1:2 (первый матч - 3:1)

Голы: Дебле, 43 (с пенальти) - Каде, 26, Огюстен, 32 (с пенальти)

Пока главный камбэк дня. Гордых андоррцев не сломили выездные 0:2 - и, что удивительно, помог им в этом украинец. Воспитанник "Карпат" Андрей Маркович не только на своей номинальной позиции в защите преуспел, но и сделал ассист на первый гол, с которого все и началось!

Mario Mourelo ravive un espoir pour Santa Coloma ! pic.twitter.com/fbzONTOAhY — Le Football en VOD LXX (@VodLxx) August 3, 2023

"Санта-Колома" (Андорра) - "Сутьеска" (Черногория) - 3:0 (первый матч - 0:2)

Голы: Мурело, 35, Ньерга, 71, Гарридо, 96

Статусная победа для армян. Проиграв дома, "Кальмар" попыталсяв владеть инициативой в Ереване, но тщетно - хозяева на контратаках вдвое чаще били в створ ворот; их победа справедлива.

За "Пюник" полный матч отыграл в тройке центрбеков наш Антон Братков. Также тренирует команду Эгише Мелиякн, да и автор первого гола Артак Дашян начинал в донецком "Металлурге". В общем, все не чужие люди.

"Пюник" (Армения) - "Кальмар" (Швеция) - 2:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Дашян, 75, Арутюнян, 77 - Райович, 88

Одна из самых односторонних пар дня. Трнавский "Спартак" спешит в групповой раунд, а "Ауда" - скажем так, набралась опыта. Он латышам нужен - до этого сезона латвийский клуб в еврокубки вообще не выходил.

"Спартак Трнава" (Словакия) - "Ауда" (Латвия) - 4:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Даниэль, 36, Дьюричин, 38, Штетина, 45+1, Прохазка, 75 - Ачол, 88

"Пеневежис" (Литва) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) - (первый матч - 0:1)

Начало в 19:00

"Сабах" (Азербайджан) - "Рига" (Латвия) - (первый матч - 2:0)

Начало 19:00

"Кауно Жальгирис" (Литва) - "Лех" (Польша) - (первый матч - 1:3)

Начало в 19:00

"Актобе" (Казахстан) - "Торпедо Кутаиси" (Грузия) - (первый матч - 4:1)

Начало в 19:00

КуПС (Финляндия) - "Дерри Сити" (Ирландия) - (первый матч - 1:2)

Начало в 19:00

"Погонь" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - (первый матч - 5:2)

Начало в 19:00

"Динамо Тбилиси" (Грузия) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) - (первый матч - 1:2)

Начало в 19:00

"Урарту" (Армения) - "Фарул" (Румыния) - (первый матч - 2:3)

Начало в 19:00