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Ворскла в ответном матче ЛК против Дилы в Грузии: известны стартовые составы команд
Стартовые составы команд
vorskla.com.ua
Сегодня, 3 августа, "
Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд:
"Дила": Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили, Парулава, Сантос, Парулава, Гомис, Гейл, Ковталюк
Запасные: Чикашуа, Одикадзе, Гаприндашвили, Андроникашвили, Ассамоа, Сардалишвили, Кухианидзе, Мзвакали, Эту
"Ворскла": Исенко, Крупский, Сантана, Чеснаков, Пердута, Скляр, Павлюк, Кане, Фелипе Родригес, Юрченко, Степанюк
Запасные: Домолега, Ермолов, Рамирес, Кулаковский, Бацула, Нестеренко, Изотов, Тузенко, Челядин, Черныш, Хрипчук, Оденцов
Напомним, что UA-Футбол проведет
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