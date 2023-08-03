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Ворскла в ответном матче ЛК против Дилы в Грузии: известны стартовые составы команд

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Ворскла в ответном матче ЛК против Дилы в Грузии: известны стартовые составы команд

vorskla.com.ua

Новина українською

Сегодня, 3 августа, "Ворскла" проведет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первый поединок неделю назад завершился со счетмо 2:1 в пользу полтавчан.

Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд:

"Дила": Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили, Парулава, Сантос, Парулава, Гомис, Гейл, Ковталюк

Запасные: Чикашуа, Одикадзе, Гаприндашвили, Андроникашвили, Ассамоа, Сардалишвили, Кухианидзе, Мзвакали, Эту

"Ворскла": Исенко, Крупский, Сантана, Чеснаков, Пердута, Скляр, Павлюк, Кане, Фелипе Родригес, Юрченко, Степанюк

Запасные: Домолега, Ермолов, Рамирес, Кулаковский, Бацула, Нестеренко, Изотов, Тузенко, Челядин, Черныш, Хрипчук, Оденцов

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
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