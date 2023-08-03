Дила - Ворскла 1:0. Полтавчане пропустили в раздевалку после ошибки Исенко. ВИДЕО

"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, которую грузинская команда время от времени опасно вскрывала.

В итоге, полтавчане пропустили в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, недалеко вынес мяч. Первый удар после этого пришелся в перекладину, а затем Парулава сыграл первым на добивании.

1:0 в матче и 2:2 общий счет к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.