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Дила - Ворскла 1:0. Полтавчане пропустили в раздевалку после ошибки Исенко. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Все только начинается

Дила - Ворскла 1:0. Полтавчане пропустили в раздевалку после ошибки Исенко. ВИДЕО

Фото: Instagram

Новина українською

"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, которую грузинская команда время от времени опасно вскрывала.

В итоге, полтавчане пропустили в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, недалеко вынес мяч. Первый удар после этого пришелся в перекладину, а затем Парулава сыграл первым на добивании.

1:0 в матче и 2:2 общий счет к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
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Комментарии (6)
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Hoy1504 (Київ)
03.08.2023 в 22:05
Селюки обіграли Колгоспників
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sidor3 (Киев)
03.08.2023 в 21:51
Я подсчитал 75 процентов Исаенко не правильно выбирал позицию в воротах. Как можно с таким вратарем играть в Еврокубках. Слава богу в следующем году будет игра четыре команды а через год три. А ты мы и Андоре Сан Марино проигрывать будем
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Hoy1504 (Київ)
03.08.2023 в 22:06
При чём тут вратарь,если я бы стоял и эти колхозники играли бы мы бы выиграли
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0
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sidor3 (Киев)
03.08.2023 в 21:00
Худшая Ворскла з всю историю. А как можно играть команде если вратарь весь первый тайм ошибается. Уже минимум три должно быть.
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Hoy1504 (Київ)
03.08.2023 в 22:03
Кто тебе сказал
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Siren05 (Мариуполь)
03.08.2023 в 20:56
Что за игра? Полтавчане перепуганные, только 4 последние минуты после гола стали идти в атаку. Сидели глубоко в обороне, ужасно много ошибок в обороне, проигрывали в единоборствах, постоянно падали, скользили. Заслуженно пропустили мяч. Если не поменяют игру после перерыва - вылетят с позором!
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