Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дила - Ворскла 1:0. Полтавчане пропустили в раздевалку после ошибки Исенко. ВИДЕО
Все только начинается
Фото: Instagram
"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.
Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, которую грузинская команда время от времени опасно вскрывала.
В итоге, полтавчане пропустили в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, недалеко вынес мяч. Первый удар после этого пришелся в перекладину, а затем Парулава сыграл первым на добивании.
1:0 в матче и 2:2 общий счет к перерыву.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Ворскла пропускає під кінець першого тайму від Діли. Після помилки Ісенка відзначився Парулава pic.twitter.com/THHjvIHryS— UA-Футбол (@ua_football) August 3, 2023
Популярное сейчас
- Известны все 16 участников 3-го раунда Кубка Украины. Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Дила - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО