Обоюдное обострение. Дила и Ворскла обменялись голами во втором тайме. Счет 2:1 (3:3). ВИДЕО

"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".

Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, но все-таки пропустила в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, после чего грузины все-таки забили.

Второй тайм начался аккуратно, команды не хотели рисковать, но все-таки грузины нашли свой шанс. Украинец Ковталюк на 71-й минуте избжал офсайда, откликнулся на разрезной пас, выскочил один на один и обыграл Исенко. 2:0 и 3:2 по сумме двух матчей.

Все казалось очень плохо для "Ворсклы", но буквально через пару минут Степанюк откликнулся на пас, поборолся в штрафной соперника и переправил в сетку мяч. 2:1 и 3:3 по сумме двух матчей.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Гол Дилы:

2:0. Українець Ковталюк забиває за Ділу у ворота полтавської Ворскли

???? - FC Vorskla pic.twitter.com/JqqTVk2STQ — UA-Футбол (@ua_football) August 3, 2023

Гол Ворсклы: