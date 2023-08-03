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Обоюдное обострение. Дила и Ворскла обменялись голами во втором тайме. Счет 2:1 (3:3). ВИДЕО
Интрига нарастает
vorskla.com.ua
"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".
Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.
Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, но все-таки пропустила в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, после чего грузины все-таки забили.
Второй тайм начался аккуратно, команды не хотели рисковать, но все-таки грузины нашли свой шанс. Украинец Ковталюк на 71-й минуте избжал офсайда, откликнулся на разрезной пас, выскочил один на один и обыграл Исенко. 2:0 и 3:2 по сумме двух матчей.
Все казалось очень плохо для "Ворсклы", но буквально через пару минут Степанюк откликнулся на пас, поборолся в штрафной соперника и переправил в сетку мяч. 2:1 и 3:3 по сумме двух матчей.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Гол Дилы:
2:0. Українець Ковталюк забиває за Ділу у ворота полтавської Ворскли— UA-Футбол (@ua_football) August 3, 2023
???? - FC Vorskla pic.twitter.com/JqqTVk2STQ
Гол Ворсклы:
Степанюк забиває Ділі та зрівнює рахунок за сумою двох матчів! 2:1 у Грузії по ходу другого тайму та 3:3 у сумі.— UA-Футбол (@ua_football) August 3, 2023
???? - FC Vorskla pic.twitter.com/H3IgmKvKfh
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