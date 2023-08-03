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Слабых соперников нет. Форвард сборной Барбадоса забил решающий гол Ворскле. ВИДЕО
Очень острый матч
фото из свободных источников
"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".
Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.
Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, но все-таки пропустила в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, после чего грузины все-таки забили.
Второй тайм начался аккуратно, команды не хотели рисковать, но все-таки грузины нашли свой шанс. Украинец Ковталюк на 71-й минуте избехал офсайда, откликнулся на разрезной пас, выскочил один на один и обыграл Исенко.
Все казалось очень плохо, но буквально через пару минут Степанюк откликнулся на пас, поборолся в штрафной соперника и переправил в сетку мяч.
Впрочем, "Дила" в концовке все-таки забила еще. Гейл со сборной Барбадоса снова продавил защитника полтавчан, выскочил на ворота, успел быстрее Исенко и протолкнул в ворота. 3:1 и 4:3 по сумме двух матчей.
3:1 (4:3) Тірі Гейл забиває у ворота Ворскли третій гол та оформлює виліт полтавців із Ліги конференцій від грузинської Діли????— UA-Футбол (@ua_football) August 3, 2023
???? - FC Vorskla pic.twitter.com/6YEs0Z1nFK
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