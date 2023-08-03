Слабых соперников нет. Форвард сборной Барбадоса забил решающий гол Ворскле. ВИДЕО

"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".

Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, но все-таки пропустила в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, после чего грузины все-таки забили.

Второй тайм начался аккуратно, команды не хотели рисковать, но все-таки грузины нашли свой шанс. Украинец Ковталюк на 71-й минуте избехал офсайда, откликнулся на разрезной пас, выскочил один на один и обыграл Исенко.

Все казалось очень плохо, но буквально через пару минут Степанюк откликнулся на пас, поборолся в штрафной соперника и переправил в сетку мяч.

Впрочем, "Дила" в концовке все-таки забила еще. Гейл со сборной Барбадоса снова продавил защитника полтавчан, выскочил на ворота, успел быстрее Исенко и протолкнул в ворота. 3:1 и 4:3 по сумме двух матчей.