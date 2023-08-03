  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Слабых соперников нет. Форвард сборной Барбадоса забил решающий гол Ворскле. ВИДЕО
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слабых соперников нет. Форвард сборной Барбадоса забил решающий гол Ворскле. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Очень острый матч

Слабых соперников нет. Форвард сборной Барбадоса забил решающий гол Ворскле. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".

Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, но все-таки пропустила в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, после чего грузины все-таки забили.

Второй тайм начался аккуратно, команды не хотели рисковать, но все-таки грузины нашли свой шанс. Украинец Ковталюк на 71-й минуте избехал офсайда, откликнулся на разрезной пас, выскочил один на один и обыграл Исенко.

Все казалось очень плохо, но буквально через пару минут Степанюк откликнулся на пас, поборолся в штрафной соперника и переправил в сетку мяч.

Впрочем, "Дила" в концовке все-таки забила еще. Гейл со сборной Барбадоса снова продавил защитника полтавчан, выскочил на ворота, успел быстрее Исенко и протолкнул в ворота. 3:1 и 4:3 по сумме двух матчей.

По теме
yellow-arrow
Коноплянка дебютировал за Клуж
yellow-arrow
Захватывающий матч, отрицательный результат. Дила - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛК. Дила - Ворскла 3:1. Пороблено... Или просто такой уровень
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде