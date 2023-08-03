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Определился соперник Динамо в квалификации Лиги конференций

Лига конференций
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Им стал греческий "Арис"

Определился соперник Динамо в квалификации Лиги конференций

Фото: @fc_ararat_armenia

Новина українською

Греческий "Арис" обыграл армянский "Арарат" (1:0) в четвертьфинале квалификации Лиги конференций. Теперь команда из Солоников встретится с киевским "Динамо" в полуфинале квалификации.

Матчи пройдут 10-го и 17-го августа.

Жеребьевка следующего раунда состоится 7-го августа, а матчи пройдут 24-го и 31-го числа.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Лига конференций
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