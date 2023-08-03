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Определился соперник Динамо в квалификации Лиги конференций
Им стал греческий "Арис"
Фото: @fc_ararat_armenia
Греческий "Арис" обыграл армянский "Арарат" (1:0) в четвертьфинале квалификации Лиги конференций. Теперь команда из Солоников встретится с киевским "Динамо" в полуфинале квалификации.
Матчи пройдут 10-го и 17-го августа.
Жеребьевка следующего раунда состоится 7-го августа, а матчи пройдут 24-го и 31-го числа.
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