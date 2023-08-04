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Скрипник: Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны

Лига конференций
(1 голосов)

Полтавский клуб завершил выступление в еврокубках

Скрипник: Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны

Скриншот: канал Ворскли на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги конференций. Полтавчане по сумме двух матчей уступили грузинской "Диле" со счетом 3:4.

Во-первых, я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые за нас болели и также хочу поздравить команду соперника с проходом. Счет по игре... Те ожидания от "Ворсклы" — мы живем в реалиях и знаем как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, играем как можем. Терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка проводит к голу и это очень досадно. Но я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась.

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В воскресенье мы уже играем свой чемпионат (с "Рухом", 6 августа), наша задача собраться, восстановиться и как можно лучше сыграть на выезде, хотя я знаю как тяжело играть во Львове. Двое суток добираться сюда на игру... это ни в коем случае не отговорки. Такие игры придадут молодой команде опыта.

Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны. Мы играли для "Ворсклы", для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников.

Была неуверенность допустить решающую ошибку. Боишься ошибиться - ты всегда ошибешься, когда играешь смело, то это приводит к тому, что у нас получилось в последние полчаса в первой игре.

У любой страны есть свои хорошие команды с поставленной игрой. Того мастерства, которое мы показали, оказалось недостаточно", - сказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Дила (Гори)
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Комментарии (7)
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Kondor (Веселе)
04.08.2023 в 10:08
Это результат того,что в ЕК(для к-ва)пропихивают несостоятельные команды. Говорят:"мы набираемся опыта" Из года в год ... Не понятно только-,куда этот опыт девается в каждом следующем сезоне?
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0
0
undefeated (Ужгород)
04.08.2023 в 09:38
Колись вважав його перспективним і розумним тренером, а це виявляється якийсь безхребетний слизняк, який не має "яєць" визнати навіть очевидні речі!!! Для чого ліпити тупі відмазки, якщо твоя команда разом з тобою просто обісралися?!
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+3
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.08.2023 в 09:37
У що ви грали, Вікторе, увесь перший тайм? І ці бразильці якісь пляжники плюс помилки Ісенка, невже не могли краще підсилитися перед ЛК? (
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+1
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
04.08.2023 в 09:35
"Я нікаму нічєго нє должєн, кромє сваіх радітєлєй" - То я вже десь таке чув...
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+2
0
Rer Ger
04.08.2023 в 09:24
Ви своє місто представляєте, а в міжнародних матчах і країну, а не десь за гаражами бігаєте. Тому, як мінімум, грати достойно ви повинні. А не позоритись, як дешеві дилетанти, з року в рік.
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.08.2023 в 09:18
Ні, Вікторе. Це в УПЛ ви нікому нічого не винні. Якщо ваш власник закриває очі на те, що його "футболісти" просто вдають із себе футболістів - то ваша з ним особиста справа. А на євроарені твої буцальщики м'яча шкодять всій країні, знижуючи загальний коефіцієнт кожного року. І це в битвах із суперфутбольними фінами, грузинами, казахами, словаками.
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+4
-1
Не чесний президент (Полтава)
04.08.2023 в 10:05
Послухай чуваче з загадковим ніком, ти вже задрав своїми постами. Ми в Полтаві і без тебе знаємо, що полтавський клуб нікому не потрібен, крім уболівальників. Твій Дніпро тратив бабки на гравців і обісрався, а наш продавав і закономірно що програв. І, тим не менше, Полтава вже 27-й рік в вищій лізі, УПЛ, і за це від мене подяка. А Полтава, це не Дніпро по можливостям. Так що дави на гальма, крітікан. Накоплюй сили на Дніпро-1, чи який там він по переліку?)
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0
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