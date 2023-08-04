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Скрипник: Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
Полтавский клуб завершил выступление в еврокубках
Скриншот: канал Ворскли на YouTube
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги конференций. Полтавчане по сумме двух матчей уступили грузинской "Диле" со счетом 3:4.
Во-первых, я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые за нас болели и также хочу поздравить команду соперника с проходом. Счет по игре... Те ожидания от "Ворсклы" — мы живем в реалиях и знаем как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, играем как можем. Терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка проводит к голу и это очень досадно. Но я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась.
В воскресенье мы уже играем свой чемпионат (с "Рухом", 6 августа), наша задача собраться, восстановиться и как можно лучше сыграть на выезде, хотя я знаю как тяжело играть во Львове. Двое суток добираться сюда на игру... это ни в коем случае не отговорки. Такие игры придадут молодой команде опыта.
Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны. Мы играли для "Ворсклы", для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников.
Была неуверенность допустить решающую ошибку. Боишься ошибиться - ты всегда ошибешься, когда играешь смело, то это приводит к тому, что у нас получилось в последние полчаса в первой игре.
У любой страны есть свои хорошие команды с поставленной игрой. Того мастерства, которое мы показали, оказалось недостаточно", - сказал Скрипник.
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