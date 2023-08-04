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Есть один представитель топ-чемпионатов. Определились потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в раунде плей-офф ЛК

Лига конференций
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Пары с участием украинских команд будут в посеве

Есть один представитель топ-чемпионатов. Определились потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в раунде плей-офф ЛК

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После того, как прошли все матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, определились все команды, которые будут участвовать в процессе жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций. Важно отметить, что эта жеребьевка состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда, поэтому будут фигурировать не только команды, но и пары команд.

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В частности, и пары с участием "Динамо" и "Днепра-1". "Динамо" окажется в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, если пройдет "Арис", а "Днепр-1" – если проиграет "Славии" в Лиге Европы.

Потенциальные соперники "Динамо" и "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги конференций:

  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова)/"Риека" (Хорватия);
  • "Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)/"Левски" (Болгария);
  • "Хиберниан" (Шотландия)/"Люцерн" (Швейцария);
  • "Аданадемирспор" (Турция)/"Осиек" (Хорватия);
  • "Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан);
  • "Рапид" (Вена, Австрия)/"Дебрецен" (Венгрия);
  • "Лех" (Польша)/"Спартак" (Трнава, Словакия);
  • "Русенборг" (Норвегия)/"Хартс" (Шотландия);
  • "Тобол" (Казахстан)/"Дерри Сити" (Ирландия);
  • "Ароука" (Португалия)/"Бранн" (Норвегия);
  • "Сепси" (Румыния)/"Актобе" (Казахстан);
  • "Твенте" (Нидерланды)/"Рига" (Латвия);
  • FCSB (Румыния)/"Норшелланн" (Дания);
  • "Легия" (Польша)/"Аустрия" (Австрия);
  • АПОЭЛ (Кипр)/"Дила" (Грузия);
  • "Осасуна" (Испания).

Не может быть потенциальным соперником украинских команда пара "Целье" (Словения)/"Неман" (Беларусь).

Жеребьевка состоится 7-го августа в 15:00.

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