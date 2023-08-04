Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть один представитель топ-чемпионатов. Определились потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в раунде плей-офф ЛК
Пары с участием украинских команд будут в посеве
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
После того, как прошли все матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, определились все команды, которые будут участвовать в процессе жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций. Важно отметить, что эта жеребьевка состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда, поэтому будут фигурировать не только команды, но и пары команд.
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В частности, и пары с участием "Динамо" и "Днепра-1". "Динамо" окажется в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, если пройдет "Арис", а "Днепр-1" – если проиграет "Славии" в Лиге Европы.
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова)/"Риека" (Хорватия);
- "Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)/"Левски" (Болгария);
- "Хиберниан" (Шотландия)/"Люцерн" (Швейцария);
- "Аданадемирспор" (Турция)/"Осиек" (Хорватия);
- "Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан);
- "Рапид" (Вена, Австрия)/"Дебрецен" (Венгрия);
- "Лех" (Польша)/"Спартак" (Трнава, Словакия);
- "Русенборг" (Норвегия)/"Хартс" (Шотландия);
- "Тобол" (Казахстан)/"Дерри Сити" (Ирландия);
- "Ароука" (Португалия)/"Бранн" (Норвегия);
- "Сепси" (Румыния)/"Актобе" (Казахстан);
- "Твенте" (Нидерланды)/"Рига" (Латвия);
- FCSB (Румыния)/"Норшелланн" (Дания);
- "Легия" (Польша)/"Аустрия" (Австрия);
- АПОЭЛ (Кипр)/"Дила" (Грузия);
- "Осасуна" (Испания).
Не может быть потенциальным соперником украинских команда пара "Целье" (Словения)/"Неман" (Беларусь).
Жеребьевка состоится 7-го августа в 15:00.
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