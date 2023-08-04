Есть один представитель топ-чемпионатов. Определились потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в раунде плей-офф ЛК

После того, как прошли все матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, определились все команды, которые будут участвовать в процессе жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций. Важно отметить, что эта жеребьевка состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда, поэтому будут фигурировать не только команды, но и пары команд.

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В частности, и пары с участием "Динамо" и "Днепра-1". "Динамо" окажется в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, если пройдет "Арис", а "Днепр-1" – если проиграет "Славии" в Лиге Европы.

Потенциальные соперники "Динамо" и "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги конференций:

Б36 Торсхавн (Фарерские острова)/"Риека" (Хорватия);

"Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)/"Левски" (Болгария);

"Хиберниан" (Шотландия)/"Люцерн" (Швейцария);

"Аданадемирспор" (Турция)/"Осиек" (Хорватия);

"Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан);

"Рапид" (Вена, Австрия)/"Дебрецен" (Венгрия);

"Лех" (Польша)/"Спартак" (Трнава, Словакия);

"Русенборг" (Норвегия)/"Хартс" (Шотландия);

"Тобол" (Казахстан)/"Дерри Сити" (Ирландия);

"Ароука" (Португалия)/"Бранн" (Норвегия);

"Сепси" (Румыния)/"Актобе" (Казахстан);

"Твенте" (Нидерланды)/"Рига" (Латвия);

FCSB (Румыния)/"Норшелланн" (Дания);

"Легия" (Польша)/"Аустрия" (Австрия);

АПОЭЛ (Кипр)/"Дила" (Грузия);

"Осасуна" (Испания).

Не может быть потенциальным соперником украинских команда пара "Целье" (Словения)/"Неман" (Беларусь).

Жеребьевка состоится 7-го августа в 15:00.