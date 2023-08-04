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Динамо подтвердило проведение матча с Арисом в Бухаресте
Игра пройдет 17 августа
Фото: із відкритих джерел
Как уже известно, киевское "Динамо" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".
Игра пройдет в четверг, 17 августа, в Бухаресте на домашней арене местного "Рапида" - стадионе "Джулешти". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".
"Джулешти" официально называется "Супербет Арена". Стадион вмещает до 14 047 зрителей.
Информация о билетах на предстоящий поединок появится позже.
Напомним, что неделей ранее, 10 августа, "Динамо" сыграет с "Арисом" на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.
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