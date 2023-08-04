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Динамо подтвердило проведение матча с Арисом в Бухаресте

Лига конференций
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Игра пройдет 17 августа

Динамо подтвердило проведение матча с Арисом в Бухаресте

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Как уже известно, киевское "Динамо" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".

Игра пройдет в четверг, 17 августа, в Бухаресте на домашней арене местного "Рапида" - стадионе "Джулешти". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

"Джулешти" официально называется "Супербет Арена". Стадион вмещает до 14 047 зрителей.

Информация о билетах на предстоящий поединок появится позже.

Напомним, что неделей ранее, 10 августа, "Динамо" сыграет с "Арисом" на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
fcdynamo.com

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