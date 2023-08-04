Динамо подтвердило проведение матча с Арисом в Бухаресте

Как уже известно, киевское "Динамо" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".

Игра пройдет в четверг, 17 августа, в Бухаресте на домашней арене местного "Рапида" - стадионе "Джулешти". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

"Джулешти" официально называется "Супербет Арена". Стадион вмещает до 14 047 зрителей.

Информация о билетах на предстоящий поединок появится позже.

Напомним, что неделей ранее, 10 августа, "Динамо" сыграет с "Арисом" на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.