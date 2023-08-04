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Наставник Ариса: Динамо – это команда с громким именем в Украине
Апостолос Терзис дал первую характеристику предстоящему сопернику
Фото: arisfootballclub
Главный тренер греческого "Ариса" Апостолос Терзис поделился мнением о киевском "Динамо", будущем сопернике в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
"Сложный соперник. Все, что я могу сказать, что это команда с громким именем в своей стране. Она много лет играла на высоком уровне и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. С завтрашнего дня мы займемся изучением "Динамо", - цитирует специалиста издание Sport24.gr.
Напомним, "Арис" обыграл "Арарат-Армению" и прошел в следующий этап (2:1 по сумме двух встреч). Матчи между киевским и греческим клубом состоятся 10 и 17 августа. Первая игра пройдет в Греции.
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