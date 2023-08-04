Наставник Ариса: Динамо – это команда с громким именем в Украине

Главный тренер греческого "Ариса" Апостолос Терзис поделился мнением о киевском "Динамо", будущем сопернике в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

"Сложный соперник. Все, что я могу сказать, что это команда с громким именем в своей стране. Она много лет играла на высоком уровне и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. С завтрашнего дня мы займемся изучением "Динамо", - цитирует специалиста издание Sport24.gr.