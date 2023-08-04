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Наставник Ариса: Динамо – это команда с громким именем в Украине

Лига конференций
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Апостолос Терзис дал первую характеристику предстоящему сопернику

Наставник Ариса: Динамо – это команда с громким именем в Украине

Фото: arisfootballclub

Новина українською

Главный тренер греческого "Ариса" Апостолос Терзис поделился мнением о киевском "Динамо", будущем сопернике в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

"Сложный соперник. Все, что я могу сказать, что это команда с громким именем в своей стране. Она много лет играла на высоком уровне и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. С завтрашнего дня мы займемся изучением "Динамо", - цитирует специалиста издание Sport24.gr.

Напомним, "Арис" обыграл "Арарат-Армению" и прошел в следующий этап (2:1 по сумме двух встреч). Матчи между киевским и греческим клубом состоятся 10 и 17 августа. Первая игра пройдет в Греции.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
Sport24.gr

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