Тренер Ариса: Динамо - команда с громким именем в своей стране

Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис высказался о киевском " Динамо ", которое стало соперником греческой команды в в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"Сложный соперник. Все, что я могу сказать, что это команда с громким именем в своей стране. Она много лет играла на высоком уровне и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. С завтрашнего дня мы займемся изучением "Динамо", - сказал Терзис.

Напомним, что матчи между "Динамо" и "Арисом" пройдут 10 и 17 августа.