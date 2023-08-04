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Тренер Ариса: Динамо - команда с громким именем в своей стране
Киевляне в квалификации ЛК сыграют с греками
fcdynamo.com
Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис высказался о киевском "
"Сложный соперник. Все, что я могу сказать, что это команда с громким именем в своей стране. Она много лет играла на высоком уровне и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. С завтрашнего дня мы займемся изучением "Динамо", - сказал Терзис.
Напомним, что матчи между "Динамо" и "Арисом" пройдут 10 и 17 августа.
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