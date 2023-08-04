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Тренер Ариса: Динамо - команда с громким именем в своей стране

Лига конференций
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Киевляне в квалификации ЛК сыграют с греками

Тренер Ариса: Динамо - команда с громким именем в своей стране

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис высказался о киевском "Динамо", которое стало соперником греческой команды в в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"Сложный соперник. Все, что я могу сказать, что это команда с громким именем в своей стране. Она много лет играла на высоком уровне и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. С завтрашнего дня мы займемся изучением "Динамо", - сказал Терзис.

Напомним, что матчи между "Динамо" и "Арисом" пройдут 10 и 17 августа.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
sport24

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