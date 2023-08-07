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Сегодня Динамо узнает вероятного соперника в раунде плей-офф ЛК
Но сперва нужно пройти "Арис"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 7 августа, в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф раунд Лиги конференций. Своего вероятного соперника узнает киевское "Динамо".
Если "бело-синие" пройдут греческий "Арис", то в следующем раунде сыграют с одним из нижеприведенных вариантов.
Потенциальные соперники "Динамо" в раунде Q4 Лиги конференций:
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова)/"Риека" (Хорватия);
- "Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)/"Левски" (Болгария);
- "Хиберниан" (Шотландия)/"Люцерн" (Швейцария);
- "Аданадемирспор" (Турция)/"Осиек" (Хорватия);
- "Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан);
- "Рапид" (Вена, Австрия)/"Дебрецен" (Венгрия);
- "Лех" (Польша)/"Спартак" (Трнава, Словакия);
- "Русенборг" (Норвегия)/"Хартс" (Шотландия);
- "Тобол" (Казахстан)/"Дерри Сити" (Ирландия);
- "Ароука" (Португалия)/"Бранн" (Норвегия);
- "Сепси" (Румыния)/"Актобе" (Казахстан);
- "Твенте" (Нидерланды)/"Рига" (Латвия);
- FCSB (Румыния)/"Норшелланн" (Дания);
- "Легия" (Польша)/"Аустрия" (Австрия);
- АПОЭЛ (Кипр)/"Дила" (Грузия);
- "Осасуна" (Испания).
Церемония жеребьевки начнется в 15:00 по Киеву.
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