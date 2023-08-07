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Сегодня Динамо узнает вероятного соперника в раунде плей-офф ЛК

Лига конференций
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Но сперва нужно пройти "Арис"

Сегодня Динамо узнает вероятного соперника в раунде плей-офф ЛК

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 7 августа, в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф раунд Лиги конференций. Своего вероятного соперника узнает киевское "Динамо".

Если "бело-синие" пройдут греческий "Арис", то в следующем раунде сыграют с одним из нижеприведенных вариантов.

Потенциальные соперники "Динамо" в раунде Q4 Лиги конференций:

  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова)/"Риека" (Хорватия);
  • "Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)/"Левски" (Болгария);
  • "Хиберниан" (Шотландия)/"Люцерн" (Швейцария);
  • "Аданадемирспор" (Турция)/"Осиек" (Хорватия);
  • "Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан);
  • "Рапид" (Вена, Австрия)/"Дебрецен" (Венгрия);
  • "Лех" (Польша)/"Спартак" (Трнава, Словакия);
  • "Русенборг" (Норвегия)/"Хартс" (Шотландия);
  • "Тобол" (Казахстан)/"Дерри Сити" (Ирландия);
  • "Ароука" (Португалия)/"Бранн" (Норвегия);
  • "Сепси" (Румыния)/"Актобе" (Казахстан);
  • "Твенте" (Нидерланды)/"Рига" (Латвия);
  • FCSB (Румыния)/"Норшелланн" (Дания);
  • "Легия" (Польша)/"Аустрия" (Австрия);
  • АПОЭЛ (Кипр)/"Дила" (Грузия);
  • "Осасуна" (Испания).

Церемония жеребьевки начнется в 15:00 по Киеву.

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В статье: Динамо (Киев)
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