Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Болельщики наконец-то дождались старта в еврокубковом сезоне 2023/24 киевского "Динамо". Команда Мирчи Луческу проведет первую серию противостояния с греческим "Арисом" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Место встречи – Салоники, стадион "Клеантис Викелидис".

Матч состоится в четверг, 10-го августа, в 21:15. Прямую видеотрансляцию можно просмотреть на телеканале 2+2, а также на YouTube-канале FootballHab.

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