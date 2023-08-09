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Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Арис - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Болельщики наконец-то дождались старта в еврокубковом сезоне 2023/24 киевского "Динамо". Команда Мирчи Луческу проведет первую серию противостояния с греческим "Арисом" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Место встречи – Салоники, стадион "Клеантис Викелидис".

Матч состоится в четверг, 10-го августа, в 21:15. Прямую видеотрансляцию можно просмотреть на телеканале 2+2, а также на YouTube-канале FootballHab.

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Трансляція матчу Аріс - Динамо
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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Лига конференций
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