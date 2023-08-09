Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Арис - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Болельщики наконец-то дождались старта в еврокубковом сезоне 2023/24 киевского "Динамо". Команда Мирчи Луческу проведет первую серию противостояния с греческим "Арисом" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Место встречи – Салоники, стадион "Клеантис Викелидис".
Матч состоится в четверг, 10-го августа, в 21:15. Прямую видеотрансляцию можно просмотреть на телеканале 2+2, а также на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от матч-центра UA-Футбол >>>
Также на нашем сайте вы найдете видеообзор поединка, отчет о матче, послематчевые комментарии и т.д. Следите за обновлениями.
Популярное сейчас
- Легенда Барселоны перешел в клуб из ОАЭ
- Первая тренерская отставка в сезоне. Лопетеги покинул Вулверхэмптон
- Карпаты достраивают на базе еще одно поле и купили еще один автобус
- УЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Новости по теме
- 13:27 Зарубежные Матчи Динамо и Днепра-1, влияние на корзины, потенциальные соперники для наших. О еврокубковых матчах недели
- 20:11 Зарубежные Не только Динамо и Днепр-1. Все пары плей-офф Лиги конференций
- 13:30 Зарубежные Арбитр из Австралии - стало известно, кто рассудит матч между Динамо и Арисом