Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА отправит особых наблюдателей на матч Арис - Динамо
Игра вызывает особую встревоженность со стороны УЕФА
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отправит двух наблюдателей по безопасности на первый матч 3-го квалификационного ранда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо", сообщает SDNA.gr.
Такие меры связаны с тем, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Греции был убит болельщик АЕКа во время драки с фанатами загребского "Динамо".
УЕФА считает игру "Арис" и "Динамо" как матч с повышенным риском из-за того, что на стадионе могут присутствовать украинские болельщики. Ранее киевский клуб пообещал организовать целый сектор для гостей на арене в Салониках.
Поединок состоится 10 августа. Начало - в 21:15 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Зари пропустит матч ЛЧ из-за отказа в визе в Великобританию. Он играл на ЧМ в бутсах с флагом РФ
- Экс-хавбек Бенфики Кандауров: Трубина подписали в качестве второго номера
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций: Динамо и Днепр-1 узнали соперников
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО