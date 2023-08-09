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УЕФА отправит особых наблюдателей на матч Арис - Динамо

Лига конференций
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Игра вызывает особую встревоженность со стороны УЕФА

УЕФА отправит особых наблюдателей на матч Арис - Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отправит двух наблюдателей по безопасности на первый матч 3-го квалификационного ранда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо", сообщает SDNA.gr.

Такие меры связаны с тем, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Греции был убит болельщик АЕКа во время драки с фанатами загребского "Динамо".

УЕФА считает игру "Арис" и "Динамо" как матч с повышенным риском из-за того, что на стадионе могут присутствовать украинские болельщики. Ранее киевский клуб пообещал организовать целый сектор для гостей на арене в Салониках.

Поединок состоится 10 августа. Начало - в 21:15 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
SDNA.gr

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