Динамо 23 часа добиралось до Греции, после чего еще и провело тренировку. ФОТО

Уже завтра, 10 августа, для " Динамо " начнет новый еврокубковый сезон, причем в новом для себя турнире – Лиге Конференций.

"Бело-синие" прибыли в Грецию за двое суток до матча. Команда добиралась из Киева в Салоники 23 часа.

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Впрочем, после приезда динамовцы провели вечернюю тренировку в городе, на стадионе, где играет и тренируется дублирующий состав ПАОКа, а также "Македоникос", клуб второго греческого дивизиона.

В среду вечером за день до игры "Динамо" проведет тренировку уже на стадионе, где состоится игра с "Арисом". Тренировке предшествует предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков. Перед выездом на стадион игроков ожидает теоретическое занятие, в рамках которого тренерский штаб будет разбирать игру соперника.