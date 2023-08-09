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Динамо 23 часа добиралось до Греции, после чего еще и провело тренировку. ФОТО
В четверг киевляне в рамках ЛК сыграют с Арисом
fcdynamo.com
Уже завтра, 10 августа, для "
"Бело-синие" прибыли в Грецию за двое суток до матча. Команда добиралась из Киева в Салоники 23 часа.
Впрочем, после приезда динамовцы провели вечернюю тренировку в городе, на стадионе, где играет и тренируется дублирующий состав ПАОКа, а также "Македоникос", клуб второго греческого дивизиона.
В среду вечером за день до игры "Динамо" проведет тренировку уже на стадионе, где состоится игра с "Арисом". Тренировке предшествует предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков. Перед выездом на стадион игроков ожидает теоретическое занятие, в рамках которого тренерский штаб будет разбирать игру соперника.
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