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Динамо 23 часа добиралось до Греции, после чего еще и провело тренировку. ФОТО

Лига конференций
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В четверг киевляне в рамках ЛК сыграют с Арисом

Динамо 23 часа добиралось до Греции, после чего еще и провело тренировку. ФОТО

fcdynamo.com

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Уже завтра, 10 августа, для "Динамо" начнет новый еврокубковый сезон, причем в новом для себя турнире – Лиге Конференций.

"Бело-синие" прибыли в Грецию за двое суток до матча. Команда добиралась из Киева в Салоники 23 часа.

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Впрочем, после приезда динамовцы провели вечернюю тренировку в городе, на стадионе, где играет и тренируется дублирующий состав ПАОКа, а также "Македоникос", клуб второго греческого дивизиона.

В среду вечером за день до игры "Динамо" проведет тренировку уже на стадионе, где состоится игра с "Арисом". Тренировке предшествует предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков. Перед выездом на стадион игроков ожидает теоретическое занятие, в рамках которого тренерский штаб будет разбирать игру соперника.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
ФК Динамо

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