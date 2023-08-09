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Сидорчук: Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла 23 часа
Капитан Динамо - о матче с Арисом
fcdynamo.com
Капитан "
- На завтрашнем матче будут заполнены трибуны, а в ответном поединке в Бухаресте вы не будете играть на домашней арене. Насколько этот факт повлияет на вашу команду и на общий итог противостояния?
– Это не новая ситуация для нас. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. Сейчас в Украине ничего не изменилось, идет война. Но я считаю, что в Бухаресте, где живет много беженцев украинцев, у нас будет хорошая поддержка.
Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла всего 23 часа. Это трудно.
Но при этом в Украине мы играем на пустых стадионах и игра перед заполненными трибунами для нас это как новый вид спорта. Мы стараемся продемонстрировать наши лучшие качества и я надеюсь, что нам удастся это сделать в обоих матчах.
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