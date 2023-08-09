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Сидорчук: Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла 23 часа

Лига конференций
(1 голосов)

Капитан Динамо - о матче с Арисом

Сидорчук: Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла 23 часа

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук пообщался с представителями СМИ перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса", который состоится в четверг, 10 августа, в Салониках.

- На завтрашнем матче будут заполнены трибуны, а в ответном поединке в Бухаресте вы не будете играть на домашней арене. Насколько этот факт повлияет на вашу команду и на общий итог противостояния?

– Это не новая ситуация для нас. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. Сейчас в Украине ничего не изменилось, идет война. Но я считаю, что в Бухаресте, где живет много беженцев украинцев, у нас будет хорошая поддержка.

Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла всего 23 часа. Это трудно.

Но при этом в Украине мы играем на пустых стадионах и игра перед заполненными трибунами для нас это как новый вид спорта. Мы стараемся продемонстрировать наши лучшие качества и я надеюсь, что нам удастся это сделать в обоих матчах.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Не дармоед (Запорожье)
09.08.2023 в 21:11
Хватит ныть , в отпуске на островах не наотдыхался ? Пора и поработать.
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