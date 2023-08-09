Луческу: Ничья 0:0 в первом матче с Арисом будет хорошим результатом для нас

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ перед матчем с "Арисом" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

– Мне очень хорошо знаком греческий футбол. Я приезжал в вашу страну и в качестве игрока, и в качестве тренера. Понимаю, что завтра будет невероятная атмосфера, болельщики будут горячо, как они хорошо умеют, поддерживать своих футболистов, но все будет решаться на поле.

– В двух последних матчах вы были недовольны действиями вратаря и защитников у собственных ворот. Какие ожидания перед завтрашней игрой?

- Просто хочу, чтобы они не допускали ошибок (улыбается). Но нас ожидает совсем другой турнир. К примеру, наша защита отыграла очень хорошо против "Аль-Хиляля", мы выиграли тот матч - 1:0. Думаю, если мы завтра сыграем 0:0, то это будет хороший результат для нас.

- Будущее противостояние, наверное, особенное для вас, поскольку ваш сын Разван только недавно работал в Греции. Общались ли вы с ним?

– В этом не было нужды. У меня достаточно опыта, чтобы не обращаться к нему по таким вопросам, так же и он опытный тренер, так что мы подобные вещи не обсуждаем. Мы – профессиональные тренеры, и то, что мы видим своими глазами, достаточно для нас.

– Что вы можете сказать об "Арисе"? Какие сильные качества выделите у соперника?

– На это я смогу ответить вам завтра после матча.

- Для кого из соперников – "Динамо" или "Ариса" – выход в следующий раунд важнее? Все мы понимаем, что "Динамо" – опытный еврокубковый боец, со многими достижениями на международной арене…

- Это не та самая команда, которая была раньше. Мы играем в футбол в условиях войны, и он очень отличается от того, что был при мирной жизни. Здесь сидит Сергей Сидорчук, и он может подтвердить, что мы провели 13 часов в поезде в Черновцы, 4 часа в автобусе ехали в Сучаву, а потом еще 2,5 часа летели в Салоники. Как вы думаете, в каких кондициях находятся футболисты после такой дороги?

Так же было и в прошлом сезоне. Мы играли в Кракове, возвращались в Украину на матчи внутреннего чемпионата, потом снова ехали в Краков, дважды в неделю проводя по девять часов в автобусе. Сейчас мы решили играть в Бухаресте, потому что до него проще добираться, а в чемпионате будем проводить домашние матчи в Одессе.

Так что мы никак не можем сравнивать предыдущие годы с нынешним временем. Но я надеюсь, что мы сможем дать сражение сопернику, и показать хорошую игру в завтрашнем поединке.

– Насколько жаркая погода повлияет на вашу команду?

– Она повлияет на обе команды и тяжело будет всем.

- Согласны ли вы с тем, что футболисты "Ариса" будут играть раскрепощеннее в завтрашнем матче?

- "Арис" будет играть дома, будет увереннее в своих силах, и мы должны так построить свою игру, чтобы постараться выиграть. Это нормальная ситуация для нашей команды, поскольку "Динамо" – это бренд, и в каждом матче мы должны бороться за максимальный результат. При этом мы понимаем, что большинство времени придется обороняться, так что нужно с максимальной эффективностью использовать те моменты, которые будут у нас у чужих ворот. Их не будет у нас 20, но мы приложим все усилия, чтобы выиграть завтра. Так же приложит все усилия и "Арис", чтобы одержать победу.

Уверен, что и на ответный матч в Бухарест приедет большое количество греческих фанатов, поэтому нам нужна поддержка наших болельщиков – как украинцев, так и румын.