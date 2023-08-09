  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Луческу: По количеству своих воспитанников мы среди лучших клубов Европы
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: По количеству своих воспитанников мы среди лучших клубов Европы

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Однако игрокам не хватает опыта выступлений на высоком уровне

Луческу: По количеству своих воспитанников мы среди лучших клубов Европы

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед матчем квалификации Лиги конференций с греческим "Арисом" поделился мыслями о кадровом потенциале киевской команды.

"У "Ариса" хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых – 28-29 лет. Им удалось создать сильнейшую конкурентоспособную команду.

У нас же иностранные футболисты поехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков из украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной Академии. По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Арис" - "Динамо" состоится в четверг, 10 августа, и начнётся в 21:15.

По теме
yellow-arrow
Луческу: Ничья 0:0 в первом матче с Арисом будет хорошим результатом для нас
yellow-arrow
Сидорчук: Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла 23 часа
yellow-arrow
Динамо 23 часа добиралось до Греции, после чего еще и провело тренировку. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Арис (Салоники)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде