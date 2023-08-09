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Луческу: По количеству своих воспитанников мы среди лучших клубов Европы
Однако игрокам не хватает опыта выступлений на высоком уровне
Фото: fcdynamo.com
Главный тренер "
"У "Ариса" хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых – 28-29 лет. Им удалось создать сильнейшую конкурентоспособную команду.
У нас же иностранные футболисты поехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков из украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной Академии. По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне", - сказал Луческу.
Напомним, что матч "Арис" - "Динамо" состоится в четверг, 10 августа, и начнётся в 21:15.
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