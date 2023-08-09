Луческу: По количеству своих воспитанников мы среди лучших клубов Европы

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу перед матчем квалификации Лиги конференций с греческим "Арисом" поделился мыслями о кадровом потенциале киевской команды.

"У "Ариса" хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых – 28-29 лет. Им удалось создать сильнейшую конкурентоспособную команду.

У нас же иностранные футболисты поехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков из украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной Академии. По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне", - сказал Луческу.