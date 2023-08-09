Компания-владелец Ариса пожертвует Украине медикаменты на сумму 1,8 млн долларов

Греческий "Арис" объявил о том, что компания-владелец клуба Amani Swiss сделает благотворительное пожертвование в поддержку украинского народа.

"Испытания украинского народа не имеют конца. Проходят месяцы, атаки на страну продолжаются, а дефицит товаров в критически важных секторах, таких как здравоохранение, увеличивается.

С глубоким сочувствием Amani Swiss в сотрудничестве с Coherus Biosciences и Direct Relief решили помочь на практике и отправить в Украину гуманитарную помощь на сумму 1,8 миллиона долларов, а именно специализированные лекарства для онкобольных, которые проходят химиотерапию, и людей, страдающих от синдрома радиационной кислоты.

Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом в то время, когда он нуждается в помощи каждого из нас.

Официальное объявление состоится на специальной церемонии завтра, в четверг, 10 августа, в 17:00 в отеле Porto Palace в присутствии Президента и управляющего директора Amani Swiss Ирини Карипидис, посла Украины в Греции Сергея Шутенко и Генерального консула Украины в Салониках Вадима Саблука", - говорится на официальном сайте "Ариса".