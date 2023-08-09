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Компания-владелец Ариса пожертвует Украине медикаменты на сумму 1,8 млн долларов

Лига конференций
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Греки поддержат украинцев

Компания-владелец Ариса пожертвует Украине медикаменты на сумму 1,8 млн долларов

instagram.com/arisfc_official

Новина українською

Греческий "Арис" объявил о том, что компания-владелец клуба Amani Swiss сделает благотворительное пожертвование в поддержку украинского народа.

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"Испытания украинского народа не имеют конца. Проходят месяцы, атаки на страну продолжаются, а дефицит товаров в критически важных секторах, таких как здравоохранение, увеличивается.

С глубоким сочувствием Amani Swiss в сотрудничестве с Coherus Biosciences и Direct Relief решили помочь на практике и отправить в Украину гуманитарную помощь на сумму 1,8 миллиона долларов, а именно специализированные лекарства для онкобольных, которые проходят химиотерапию, и людей, страдающих от синдрома радиационной кислоты.

Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом в то время, когда он нуждается в помощи каждого из нас.

Официальное объявление состоится на специальной церемонии завтра, в четверг, 10 августа, в 17:00 в отеле Porto Palace в присутствии Президента и управляющего директора Amani Swiss Ирини Карипидис, посла Украины в Греции Сергея Шутенко и Генерального консула Украины в Салониках Вадима Саблука", - говорится на официальном сайте "Ариса".

Amani Swiss - это греческая многопрофильная компания, которая работает в различных отраслях, в частности технологии, здравоохранение, туризм, гостиничный бизнес и недвижимость.

Напомним, что в четверг, 10 августа, "Арис" будет принимать "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Начало матча - 21.15.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) война с россией
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Источник:
Арис

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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
09.08.2023 в 23:59
ага сколько из них с.п.из.дят
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