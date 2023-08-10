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Динамо покажет матч с Арисом на YouTube. Комментировать будет певец Владимир Дантес

Лига конференций
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Матч будет доступен в прямом эфире

Динамо покажет матч с Арисом на YouTube. Комментировать будет певец Владимир Дантес

t.me/DynamoKyiv

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет прямую трансляцию" матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Ариса на своем клубном Youtube-канале.

Комментировать игру на канале будет украинский певец и телеведущий Владимир Дантес.

Напомним, что матч состоится в четверг, 10 августа. Начало в 21.15.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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