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Динамо покажет матч с Арисом на YouTube. Комментировать будет певец Владимир Дантес
Матч будет доступен в прямом эфире
t.me/DynamoKyiv
Киевское "
Комментировать игру на канале будет украинский певец и телеведущий Владимир Дантес.
Напомним, что матч состоится в четверг, 10 августа. Начало в 21.15.
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Источник:телеграм-канал Динамо
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